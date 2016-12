Iusuf Muurat, reales lider spiritual al musulmanilor. Nurla Ozghin ameninţă cu judecata!

Iusuf Muurat, reales lider spiritual al musulmanilor. Nurla Ozghin amenință cu judecata!

Tensiune mare, ieri, la sediul Cultului Musulman din România. Consiliul Sinodal s-a întrunit pentru a relua alegerile pentru conducerea Cultului Musulman, după ce, data trecută, ele au fost amânate.Mai marii musulmanilor au hotărât, cu 24 de voturi din 25, ca noul lider spiritual al musulmanilor din România să fie Iusuf Muurat. Contracandidatul său, Nurla Ozghin, în continuare contestă actuala echipă, invocând nerespectarea statutului. Însă, cel care hotărăște este forul superior al musulmanilor, Șura-i islam (Consiliul Sinodal), care s-a întrunit ieri. Consiliul Sinodal a hotărât ca Iusuf Muurat să-și mai exercite funcția încă un mandat.Muftiul reales a declarat că Sinodul a luat la cunoștință de plângerea contracandidatului Nurla Ozghin, acest for adoptând o hotărâre prin care a decis că organizarea alegerilor nu încalcă nicio lege.„Intervențiile noastre legislative i-au deranjat“Așadar, pentru noul mandat, muftiul reales și-a propus să inițieze un proiect de hotărâre care să reglementeze activitățile fundațiilor sau organizațiilor de pe teritoriul României.„Intervențiile noastre legislative i-au deranjat pe membrii acestei asociații. Vom respecta orice decizie va adopta instanța de judecată. Nu voi permite unor astfel de asociații să dezbine comunitatea noastră. Apelul meu către comunitate este să fim uniți”, a subliniat muftiul reales.De asemenea, liderul spiritual al musulmanilor din România a declarat că va repara Moscheea Carol, un simbol al Dobrogei, și toate lăcașurile de cult.„Voi începe cu edificiul de la Isaccea. Voi lua legătura cu enoriașii musulmani, care trăiesc în țară și voi asigura imami bine pregătiți în toate comunitățile”, a declarat șeful musulmanilor. Întrebat despre salariile imamilor, Iusuf Muurat a afirmat că, într-adevăr, acestea sunt mici: „Nu eu am făcut promisiunea în această campanie că voi crește salariile”.În opinia lui Iusuf Muurat, în spatele contracandidatului său se află tocmai aceste asociații religioase, care sunt deranjate de proiectul pe care-l pregătește Cultul musulman în aceste zile.„Nu poate schimba rezultatul alegerilor!“Președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, membru al Consiliului Sinodal, a declarat că rezultatul alegerilor este clar, iar faptul că Nurla Ozghin a chemat în judecată instituția Cultului Musulman nu înseamnă că schimbă cu ceva rezultatul votului.Eserghep a afirmat că a apreciat atitudinea contracandidatului de a se prezenta la alegeri: „Nu poate schimba rezultatul alegerilor, pentru că nu are dreptate. Pentru noi, musulmanii, este foarte important ca populația majoritară să vadă că suntem ancorați în realitate și suntem o comunitate care nu va crea niciodată niciun fel de problemă statului român. Este evident că acest contracandidat este sprijinit de niște fundații cu viziuni fundamentaliste asupra religiei noastre. Aceste viziuni nu reprezintă decât opinia câtorva oameni din cadrul comunității noastre”.Eserghep a subliniat că musulmanii din România sunt niște oameni liniștiți: „Ne bucurăm că, aici, în România, avem toate condițiile de a ne manifesta religia, de a ne păstra tradițiile și obiceiurile. Acest lucru se întâmplă pentru că poporul român este unul foarte tolerant. Inclusiv în cazul unora care și-au înființat niște fundații cu o serie de libertăți, statul român s-a arătat tolerant. Justiția își va spune cuvântul”.