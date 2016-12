Iurie Darie se află în stare gravă la spital. Află de ce boală suferă actorul

Anca Pandrea a povestit într-o emisiune televizată cum a început coșmarul soțului ei."Iura merge cu mine puțin la plimbare si o dată imi spune "nu mai pot sa merg" si se pune de gatul meu de umarul meu si ajungem acasa si de 3 ori a cazut si atunci am fost la neurolog si mi-a zis sa ii fac rmn, si astfel s a descoperit ca are apa la creier.", a spus Pandrea.Actorul are nevoie acum de asistență permanentă și nu mai poate face nimic singur.Deși este grav bolnav, Iurie Darie nu a fost vizitat la spital de niciun prieten. Au venit să îl vadă doar un nepot și fiul artistului, Ducu Darie.Anca Pandrea a mai spus că nu vrea ca oamenilor să le fie milă de soțul ei și de asta a ascuns și problemele pe care le-a avut anul trecut, când a fost operat din cauza cancerului la vezică.