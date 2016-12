Iubitorii artelor sunt aşteptaţi la Vama Veche

Iubitorii artelor sunt așteptați la Vama Veche

La Frontiera, Povestea Ceaunului, Expirat, Papa la Soni, Iron City și Plaja de carte sunt locațiile din Vama Veche unde, zilele acestea, se desfășoară ediția aniversară, a cincea, a Festivalului de arte vizuale Vama Sub Lumini de Oscar 2014.Punctul central al festivalului este reprezentat de activitățile dedicate fotografiei, ce cuprind workshop-uri și cursuri de specialitate, expoziții și vernisaje ale unor artiști experimentați, dar și ale debutanților care au participat la edițiile precedente ale festivalului.O altă categorie foarte apreciată în cadrul Vama Sub Lumini de Oscar este cea dedicată filmului. În acest an, festivalul oferă workshop-uri, proiecții de filme ale unor apreciați regizori români, precum Gabriel Achim (Visul lui Adalbert), Iulia Rugină (Raluca 1+1 și SINK), Nap Toader (Nunta în Basarabia), Vladimir Dembinski (Eclipsa), dar și vizionarea unor reportaje și emisiuni realizate de Carmen Avram, foarte apreciate în România și premiate pe plan internațional, precum Lungul drum spre casă, Codrul frate cu străinul, Turma lui Ceaușescu și multe altele.O secțiune nouă a festivalului este cea dedicată teatrului, la această ediție fiind disponibile două reprezentații, „Iubitafizica”, în regia Cristinei Andreea Ion, și „O zi de vară”, spectacol regizat de Marcel Pop. Pe durata festivalului vor avea loc și concerte susținute de trupele Basska, Jazzybirds, Bosquito, Tiptil și alții.