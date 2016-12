„Istorie şi artă“, vernisaj la Muzeul „Callatis“

„Istorie și artă“, vernisaj la Muzeul „Callatis“

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 25 aprilie, ora 11, la Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia, are loc vernisajul expoziției intitulate „Istorie și artă”. Expoziția reprezintă rezultatul colaborării dintre Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia și Școala nr. 5 „Gala Galaction” Mangalia, în cadrul proiectului educațional intercurricular cu același nume: „Istorie și artă”. Inițiatorii proiectului sunt Traian Lupu – profesor la Școala nr. 5 „Gala Galaction” Mangalia și dr. Sorin Marcel Colesniuc – director al Muzeului de Arheologie „Callatis” Mangalia. Proiectul își propune cunoașterea, de către elevi, a patrimoniului arheologic callatian, descoperirea stră-vechilor meșteșuguri artistice callatiene, încurajarea și valo-rificarea potențialului creator al elevilor, însușirea unor tehnici specifice de pictură, desen, colaj și modelaj, stimularea activității de grup, deschiderea școlii către comunitate și nevoile comunității. „Pe parcursul mai multor săptămâni, elevii claselor gim-naziale ale Școlii «Gala Galac-tion» au participat la numeroase sesiuni de lucru în muzeu, unde au realizat schițe și crochiuri, dar și replici ale unor exponate din muzeu printre care: vase ce-ramice, statuete de tip Tanagra etc. De asemenea, au desenat coloane antice, capiteluri, arhi-trave, frize cu metope, repre-zentări ale cavalerului trac, stele funerare cu motive solare sau florale și diverse fragmente arhitectonice cu decor. Famili-arizarea elevilor cu exponatele din muzeu le va mări, cu siguranță, curiozitatea, și va imprima acti-vităților desfășurate în cadrul programei școlare un caracter mai atractiv”, a spus dr. Sorin Marcel Colesniuc, directorul Muzeului „Callatis”. La rândul său, prof. Traian Lupu a subliniat: „Vernisajul expoziției face parte din nume-roasele activități derulate în cadrul Zilelor Școlii nr. 5 «Gala Galaction» Mangalia, cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la nașterea scriitorului Gala Galac-tion. Am ales să derulăm acest proiect deoarece elevii sunt dornici să învețe tehnici noi din paleta variată a educației artistico-plastice. Ei au desco-perit și au pus în valoare vechile meșteșuguri ale cetății callatiene. Organizarea unor asemenea sesiuni de lucru a avut drept scop dezvoltarea spiritului de observație și gustul artistic al elevilor, precum și cultivarea respectului pentru valorile istorice locale”. La vernisaj sunt invitați repre-zentanți ai administrației locale, ai instituțiilor de cultură și învățământ din localitate și din județul Constanța, precum și părinții elevilor cuprinși în cadrul proiectului.