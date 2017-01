Istoricul Gheorghe Buzatu pregăteşte un roman şocant despre Ion Antonescu

Istoricul Gheorghe Buzatu pregătește un roman șocant despre Ion Antonescu

Unul dintre cei mai apreciați istorici români contemporani, prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, și-a lansat sâmbătă, 13 martie, colecția Opera Omnia, cuprinzând 13 volume, apărute la editura Tipo Moldova. Evenimentul a avut loc la Sala Senatului din Campusul Universității „Ovidius”. Alături de prof. Buzatu s-au aflat, la prezidiu, conf. univ. dr. Lascu Stoica, prof. univ. dr. Marian Cojoc, prorector pentru probleme de învățământ, conf. univ. dr. Daniel Flaut, decanul Facultății de Istorie și Științe Politice și prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, care au subliniat importanța cercetărilor istoricului, precum și recunoașterea lor internațională: „Gheorghe Buzatu nu e un simplu istoric, e un antemergă-tor al civilizației și al culturii româ-nești, care a atins probleme nevral-gice ale istoriei românești”, a spus conf. univ. dr. Lascu Stoica. Prorectorul Marian Cojoc a adus în atenție disponibilitatea prof. Buzatu pentru susținerea tinerilor cercetători, dar a vorbit și despre una dintre celebrele cărți ale istoricului, și anume „O istorie a petrolului românesc”, lucrare tradusă în limba engleză, citită și citată frecvent: „Nu cred că există lucrare care să echivaleze o analiză atât de profundă a petrolului românesc”. Gheorghe Buzatu s-a născut la Sihlea, județul Vrancea, și a studiat la Liceul „Regele Ferdinand” din Râmnicu Sărat. A urmat, apoi, cursurile Facultății de Filologie-Istorie, Secția Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în perioada 1956-1961. Între 1975 și 1990 a avut funcțiile de secretar științific al Institutului „A. D. Xenopol” din Iași, iar din 1992, pe cea de director al Centrului de Istorie și Civilizație Europeană al Filialei Iași a Academiei Române. Istoricul Gheorghe Buzatu este și profesor la Școala Doctorală a Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius”. În discursul său, Gheorghe Buzatu, Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius” (titlu acordat în 2007), a vorbit despre plăcerea „jocului istoriei”, pe care a experimentat-o de timpuriu, din convingerea că studiază cea mai frumoasă disciplină din lume: „Îmi amintesc cu plăcere despre dezbaterile pe care le organizam la Iași, în 1961 - 1962, discuții în care nu exista cenzura. De asemenea, am avut șansa unor profesori care ne-au orientat către ce trebuia. Am învățat că trebuie să fii persistent, pentru că, în cele din urmă, opera e cea care contează”. Cu o carieră plină de succes, cuantificabilă prin zecile de cărți publicate - volume realizate fie individual, fie în colaborare cu alți istorici - Gheorghe Buzatu nu se oprește aici, având încă multe de spus în domeniul pe care l-a „exploatat” toată viața. În acest sens, prof. Gheorghe Buzatu pregătește un roman despre mareșalul Ion Antonescu, cel căruia, până acum, i-a dedicat 20 de volume. „Va fi mai mult decât o biografie, va fi un roman, care poate fi șocant. Aici, îi veți vedea pe Gheorghiu Dej și pe Ceaușescu, pregătiți în lagăre, sub îndrumarea Serviciului Român de Informații”, a afirmat prof. Buzatu. Opera Omnia este o colecție paralelă publicată de editura Tipo Moldova, cele 13 volume pe care le conține făcând parte din colecția „Românii în istoria universală”, coordonată de Gheorghe Buzatu.