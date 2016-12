Istoricii constănţeni au lansat „Arc peste timp“, la Muzeul Marinei

Istoricii constănțeni au lansat „Arc peste timp“, la Muzeul Marinei

La Muzeul Marinei Române a fost lansat, recent, volumul „Arc peste timp. 23 august 1939 - 23 august 1944, semnificații și consecințe”, apărut la editura Ex Ponto, cu sprijinul Departamentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Volumul este coordonat de Daniela Țurcanu Caruțiu și Marian Zidaru, la evenimentul de lansare participând reprezentanți ai instituțiilor constănțene, dintre care îi amintim pe Gheorghe Balaban, directorul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Constanța, dr. Florin Stan, șeful Secției de Istorie din cadrul Muzeului Marinei, dr. Costin Scurtu, directorul Filialei Constanța a Muzeului Militar Național și dr. Lavinia Dumitrașcu, muzeograf în cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Volumul cuprinde comunicările susținute de participanții la conferința „Arc peste Timp: 23 august 1939 - 23 august 1944: semnificații și consecințe”, care s-a ținut în vara acestui an, la Constanța, și care a marcat împlinirea a 70 de ani de la semnarea Pactului Ribentrop – Molotov. „A fost mai degrabă o comemorare, întrucât pentru România acest pact a avut consecințe tragice: regimul comunist ne-a luat Basarabia și Bucovina de Nord și, ca urmare a presiunilor germane, am pierdut Transilvania de Nord și Cadrilaterul”, a amintit Marian Zidaru. Lucrarea conține o serie de articole și studii dedicate evenimentelor din 23 august 1939 și 23 august 1944, semnatarii articolelor fiind: Virgil Coman, Viorica Moisuc, Anantol Petrencu, Olimpiu Manuel Glodarenco, Ludmila Rotari, Petrică Miu, Lavinia Dacia Dumitrașcu, Mariana Țăranu, Marian Zidaru, Igor Cașu, Ioan Damaschin, Dorel Bușe, Traian Brătianu, Costin Scurtu, Andrei Vochițu, Petre Opriș și Florin Stan. „Cartea face o trecere în revistă a principalelor aspecte legate de cele două evenimente, un loc important ocupându-l cele politice și militare”, a spus Marian Zidaru. Volumul, cu un tiraj de 300 de exemplare, va fi distribuit în majoritate pe spațiul Republicii Moldova, aproximativ 240 de exemplare fiind sponsorizate de către Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni.