Istoria comunismului va fi revizuită în a doua ediţie

Istoria comunismului va fi revizuită în a doua ediție

Ştire online publicată Miercuri, 04 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Primul manual de istoria comunismului pentru elevi, lansat anul trecut sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), conține mai multe greșeli și exprimări neclare, care, potrivit autorilor, vor fi corectate în a doua ediție a cărții. Datarea greșită a unor evenimente importante, cum ar fi conferința de la Ialta sau acordul de procentaj de la Moscova, și exprimări care combină nefericit mai multe informații sunt câteva dintre erorile din manual. „În octombrie 1945, prin acordul de procentaj de la Moscova, anglo-americanii au decis să lase total sovieticilor prima opțiune în configurarea politică a României postbelice” (pag. 25) sau „în urma convorbirilor de la Moscova (decembrie 1945) și Ialta (februarie 1946) reprezentanții SUA, Marii Britanii și ai URSS au convenit includerea în guvernul Groza a doi reprezentanți ai partidelor și organizarea de alegeri libere în România” (pag. 33) sunt două dintre frazele care conțin informații eronate sau inexacte. Potrivit datelor istorice, acordul de procentaj de la Moscova a avut loc în 1944, iar participanți au fost doar liderii Marii Britanii și Uniunii Sovietice, americanii dându-și acordul abia un an mai târziu. Și conferința de la Ialta este datată greșit, cu un an mai târziu decât s-a întâmplat de fapt. Mai mult, în cadrul conferinței de la Ialta, s-a decis numai organizarea de alegeri libere, iar despre restructurarea guvernului Groza s-a vorbit la Moscova. De altfel, deciziile luate în cadrul acestor întâlniri nu vizau exclusiv România, ci mai multe țări din estul Europei. „În afara anilor dați greșit, dar aici ar putea fi vorba de greșeli de tipar, celelalte informații nu sunt neapărat eronate, cât mai degrabă inexacte și confuze. Un specialist nu ar avea nicio problemă cu o formulare de genul «la Ialta și la Moscova s-a decis organizarea de alegeri libere și restructurarea guvernului Groza», pentru că informațiile se știu, dar niște elevi ar avea nevoie de precizări, mai ales că este vorba despre evenimente destul de importante. La fel și în cazul «schimbului de bilețele» care a decis împărțirea politică a Europei după al doilea război, decizie la care au participat și americanii”, a explicat istoricul Mihail Ionescu, director al Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Potrivit președintelui IICCR, Marius Oprea, cel care a și prefațat volumul, o a doua ediție a cărții este în lucru și toate greșelile descoperite de autori sau semnalate de cititori sau de profesorii care folosesc cartea sunt corectate. „Se lucrează deja la a doua ediție, revizuită și corectată a manualului, iar erorile semnalate vor fi îndreptate”, spune Oprea. Manualul „O istorie a comunismului din România”, lansat în octombrie 2008, se adresează elevilor din ultimii doi ani de liceu și face parte din programa de cursuri opționale. Este primul manual cu acest subiect și a fost realizat de o echipă formată din cercetători din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, profesori de istorie și membri ai Comisiei prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România. Autorii manualului sunt Mihai Stamatescu, Raluca Grozescu, Dorin Dobrincu, Andrei Muraru, Sorin Andreescu și Liviu Pleșa, iar referenții științifici - Stelian Tănase, Daniela Zaharia și Dennis Deletant.