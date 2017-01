ISJ Constanţa pregăteşte noi INSPECTORI GENERALI ADJUNCŢI

3

Afara cu inspectorii si directorii spagari.

dar el can pica de sus?e pila lui.Mazare si nu prea are cum sa plece,nu?Dar cata cotizatie primesti inspectore de la directoarea Svinarciuc s-o tii in functie,fara examen,de atatia ani?stii ce neregului face,cum modifica note in catalog si apoi ii rade-n fata dirigintelui,asa,de fata cu parintele care a citizat sa i se schimbe media?cum ameninta ea si taie si.spanzura dupa bunul plac?normal,ea primeste de la parinti si-ti cotizeaza si tie,ca s-o tii in functie,desi are nenumarate nereguli.