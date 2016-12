ISJ Constanţa, pe un butoi cu pulbere. Intervenţie în forţă de la Bucureşti

ISJ Constanța, pe un butoi cu pulbere. Intervenție în forță de la București

Scandalurile care au apărut în ultima vreme în învățământul constănțean aruncă o pată neagră asupra Inspectoratului Școlardin Constanța deoarece, din câte se pare, inspectorul general Răducu Popescu nu cântărește cu aceeași măsură problemele ce vizează diverși profesori.Deputatul constănțean Florin Gheorghe, de la UNPR, a solicitat, vineri, ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, să trateze cu maximă seriozitate multiplele probleme apărute la Constanța și, dacă nu vine personal ca să asculte cadrele didactice, măcar să trimită Corpul de Control al ministrului.„Nici nu s-a așternut liniștea asupra scandalului privind concursul dubios pentru ocuparea postului de inspector școlar general adjunct, căci noi probleme au și apărut la Constanța. Am fost și eu informat despre mizeriile care se fac în legătură cu acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice. Poate că pe unii nu-i mai miră, știind cum se acordă acestea, însă eu nu pot accepta ca unele cadre didactice să fie umilite de directori de unități de învățământ care au susținere politică și la municipiu și la inspectorat și la București”, a spus parlamentarul constănțean.El a adăugat că, solicitarea sa adresată ministrului Cîmpeanu a fost determinată de ultimul scandal de la Școala nr. 28, „Dan Barbilian”.„Doamna directoare susținută moral și de soț și de inspectorul școlar județean și de un fost ministru al Educației de pe la București, se comportă în relația cu profesorii ca un moșier din Evul Mediu timpuriu. Modul în care domnia sa umilește profesori cu zeci de ani de experiență la catedră, cu prestigiu profesional recunoscut, cu niște salarii mizere și care se bucură de aprecierea părinților și elevilor a fost picătura care a umplut paharul și m-a determinat să intervin. Am văzut și justificările apărute în presa locală, cum că domnia sa ar respecta legea. Gând la gând cu bucurie! Exact același lucru solicit și eu, adică să se facă lumină dacă doamna directoare și inspectoratul au respectat legea și dacă doamna directoare Stan își mai aduce aminte despre articolele din Codul penal lângă care a semnat. Ar trebui să-și aducă aminte”, a spus deputatul UNPR, Florin Gheorghe.Primarul Cristian Cîrjaliu cheamă Corpul de Control al MENÎn altă ordine de idei, și primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a anunțat că va sesiza Corpul de Control al Ministerului Educației Naționale, pentru a verifica modalitatea și motivele pentru care inspectorul general Răducu Popescu a demis-o din funcție pe direc-toarea școlii „Ion Borcea” din Agigea, Doinița Sârbu.„Consider că nu a procedat corect că a demis-o pe doamna directoare Doinița Sârbu și cred că nu este legal ceea ce a făcut înainte să se fi finalizat ancheta care este în lucru. Nu era în atribuția doamnei directoare să stea toată ziua pe site-ul școlii pentru a verifica postările care apar. Pentru acest lucru, școala are angajat un informatician. Pe de altă parte, în aceeași perioadă, au fost probleme și la Colegiul Național «Mircea cel Bătrân», unde doi elevi ar fi consumat etnobotanice, dar și la Colegiul Național «Mihai Eminescu», iar acolo nu s-au aplicat sancțiuni, directorii nu au fost demiși. Consider că demiterea doamnei directoare este o mare pierdere, deoarece din punct de vedere managerial este un bun profesionist și școala are de pierdut. Am solicitat public ca Răducu Popescu să-și dea demisia de onoare, dar acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat primarul din Agigea, Cristian Cîrjaliu.Reamintim că, la începutul lunii mai, conducerea Inspectoratului Școlar Constanța a decis demiterea directoarei școlii generale „Ion Borcea”, din Agigea, Doinița Sârbu, după ce pe site-ul unității au apărut mai multe anunțuri erotice.