ISJ Constanţa, în criză de inspectori şcolari?

Domnilor, grav este din cate observ ca acest fenomen este raspandit in multe scoli. In Sc. 23, MATEI se ocupa cu incadrarile de la inceputul anului scolar. ,,Face si desface" non stop. Se crede inspector resurse umane. In scoala D-zeu cu mila. Norocul copiilor ca inca mai sunt profesori care isi fac datoria. Singura interventie a FAIMOASEI directoare este tot in defavoarea elevilor ; cand se primesc reclamatii de la parinti ea sugereaza profesorilor sa le puna note mari, considerand ca astfel reuseste sa aplaneze conflictul. Nu reusesc sa inteleg cum unii sunt platiti sa se ocupe de educatia copiilor cand ei au carente in educatie, si culmea sunt si directori. Dar despre ce vorbim! Cui sa-i pese de copii, scoala.......!