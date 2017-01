ISJ Constanţa, ferit de "mişcarea" noului ministru al Educaţiei. "Au fost emise decizii pentru toate posturile de director"

2

cine v-a oprit sa cititi lehgea?

voi n-ati cititi metodologia ca trebuia sa va intruniti in C.P. si sa alegeti directorul? ce treaba are Codrfeanu? v-a tinut in loc, a dat ea vreo decizie sa nu alegeti in consiliul voctru de la Baneasa? mai oameni buni, mai cititi legea si nu mai dati vina pe unul si altul...la voi e vina, n-aveti sindicalisti ,nu urmariti pasii?...ce treaba are codreanu?

Răspuns la: Codreanu nu spune tot

Codreanu spune ca „au fost emise decizii pentru toate cele 197 de posturi, fie ca vorbim de persoane care au promovat concursul sau care au...