ISJ Constanţa a scăpat de o mare "povară"

Asteptam schimbarea!

Asteptam schimbarea in scoli, nu pe plan politic! Daca asteptam sa se schimbe intre ei, in coalitii, partide, partidulete, guverne, ministere, etc, cum se intampla de ani si ani de zile, vom ramane in aceeasi stare de nesiguranta, vine un director numit sau cu concurs, sustinut de putere, iar cand se schimba puterea, brusc acel director nu mai e bun! Sau acei inspectori nu mai sunt buni...dupa caz! Pai astea sunt criteriile, sau competenta si calitatea umana? Speram ca nu am adus in discutie O UTOPIE!?