ISJ aruncă bomba: Avem profesori cu probleme psihice

2

inspector de nimic

Raducule, dar de ce nu zici nimic de elevii cu probleme psihice sau de parintii lor...cu care d-nii profesori si invatatori se confrunta??!! Esti pus in functie sa ai grija de tagma din care faci parte, insa "o cam calci in picioare"! Da-ti demisia, dom'le! Lasa-l pe altul care stie ce are de facut!