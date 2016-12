Irlandezii de la Lord of the Dance revin în România! Iată cât costă biletele!

Dansatorii fenomenali de la „Lord Of The Dance” revin în România pentru un nou spectacol, după ce au ajuns în Constanța în luna decembrie. Pe 13 Octombrie 2012 vor urca pe scena Sălii Palatului din București pentru a susține un show fascinant, creat de Michael Flatley.În fiecare an, Lord Of The Dance se reinventează astfel că spectacolul de anul acesta va fi unul cu totul nou si special. Coregrafia nouă a spectacolului dar și costumele îi vor surprinde plăcut și pe fanii care în ultimii doi ani nu au ratat nicio reprezentație.Creatorul acestui spectacol este dansatorul și coregraful Michael Flatley. Acesta deține și titlul de „cel mai rapid dansator de step”, având performanța de 35 de pași de step pe secundă.A primit din partea Guiness Book premiul pentru „Cele mai rapide picioare din lume”, urmând ca mai târziu să i se acorde și titlul pentru „Cel mai bine plătit dansator”.Cei ce doresc să îi vadă pe cei de la Lord of The Dance, pot comanda biletele pentru spectacolul din 13 octombrie online, de pe următoarele site-uri: BILETOO.ro, BLT.ro, BILET.ro, BILETE.ro si MYTICKET.ro.Prețurile biletelor sunt următoarele: 300 lei: categoria VIP, 250 lei: categoria 1, 200 lei: categoria 2, 150 lei: categoria 3, 100 lei: categoria 450 lei: categoria 5.