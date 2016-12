Irish Way vine la Teatrul de Vară din Jupiter

Sâmbătă, 22 August 2015.

Un nou spectacol de dans irlandez ia cu asalt scenele din România: trupa de dans Irish Way pleacă în turneu cu spectacolul Saint Patrick and Friends, iar sâmbătă, 22 august, dansatorii se opresc la Teatrul de Vară din Jupiter.Realizat pentru prima dată în 2014 de către trupa de dans irlandez Irish Way, spectacolul Saint Patrick and Friends are la bază ideea de interculturalitate și unitate în dans. Deși la bază stă dansul irlandez, scopul spectacolului este de a mixa elemente din fiecare cultură prin inserții de flamenco, step american, balet clasic, belly-dance și dansuri populare românești, fără ca individualitatea celor din urmă să se piardă. Prin această alăturare de dansuri tradiționale, spectacolul Saint Patrick and Friends demonstrează că dansul este un limbaj comun, internațional, indiferent de cultura pe care o reprezintă. Spectatorul este lăsat să descopere această unitate prin mișcare, începând de la dansul irlandez și terminând cu dansurile populare românești.În completarea trupei Irish Way vine tânărul dansator Ștefan Orheanu care, la doar 14 ani, se poate lăuda deja cu o participare la campionatul mondial de dans irlandez, dar și cu multe alte premii și distincții în domeniul dansului.