ÎPS Teodosie le explică credincioşilor constănţeni ce aduce Învierea

ÎPS Teodosie le explică credincioșilor constănțeni ce aduce Învierea

Învierea la malul mării are o semnificație deosebită pentru că doar aici a fost adusă Sfânta Lumină a lui Hristos de către Sfântul Apostol Andrei.Și anul acesta, lumina va fi adusă pe mare. Se va ieși cu făcliile aprinse de lumina adusă de la Ierusalim de Patriarhia Română, pe faleza de la Cazinou, după care se va veni în Parcul arheologic de lângă Catedrală, unde va avea loc, timp de peste o oră, slujba Învierii.În tot acest timp, Corala Armonia va interpreta cântări potrivite cu așteptarea luminii Învierii. Sfânta Liturghie care urmează slujbei Învierii va fi în catedrală.„Învierea este sărbătoarea cea mai mare care însemnează înnoirea sufletelor și a trupurilor noastre și a tuturor făpturilor. Așa cum la Ieru-salim vine o lumină din cer, nefirească, spirituală, care după aceea vine materială, așa și sufletele noastre trebuie să se înaripeze cu această lumină, să fim fericiți că ortodocșii au în fiecare an lumina coborâtă din cer și să luăm și noi din această lumină de la Ierusalim.Ce reprezintă această lumină?Este legătura lui Hristos care a înviat pentru noi și pentru a noastră mântuire. Și noi prăznuim Învierea Domnuluiîn fiecare an tocmai pentru a ne despovăra de păcate în postul premergător ca să putem să ne unim cu lumina lui Hristos atunci când sosește timpul Învierii. Fiecare sărbătoare a Învierii Domnului din fiecare an este unită cu învierea istorică, cea care s-a produs aievea când Mântuitorul a ieșit din mormânt ca un mire, lă-sându-și giulgiurile cu care era înfășurat și îmbrăcându-se cu lumina ca și cu o haină. Mântuitorul nu a mai avut nimic material pe trupul său când a înviat. Nici trupul nu mai era din materie grea. Și trupul era spiritualizat, pentru că toată greutatea păcatelor noastre și toată rana a rămas în mor-mântul din care a ieșit. Și iată învierea lui Hristos este începutul Învierii noastre.Sărbătorim Învierea cu nădejdea că și noi vom ajunge la aceasta, și noi vom purta același trup ușor spiritualizat ca al lui Hristos și de aceea ne pregătim și ne rugăm și ne căim pentru tot ce am greșit, ca să înviem întru lumină, pentru viața cea veșnică, cu Hristos care rămâne soarele cel veșnic, căci în Rai nu mai este întuneric, nu mai este tristețe, ci numai bucurie și lumină.„Învierea dă sensul Nașterii, Bote-zului, Schimbării la față. Toate sărbă-torile se împlinesc în Înviere, fără de care nu-și găsesc sensul celelalte sărbători. De aceea, este și numită Sărbătoarea Sărbătorilor sau Ziua cea Mare ori Praznicul praznicelor - în varianta slavonă”, a explicat ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.