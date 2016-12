Ion Tiţoiu s-a mutat din Tomis în Ibida

Ion Tițoiu s-a mutat din Tomis în Ibida

Zidul ce flanchează aleea ce trece printre blocul K2 de pe Traian și banca ce se impune în capătul străzii este, de obicei, marcat de gunoaiele aduse de vânt sau de câini. De aceea, nu mică ne-a fost surpriza când am văzut acum vreo două zile că asupra acestui paravan de gunoaie s-a început o operație estetică. Un mozaic din spărtură de gresie imposibil de trecut cu vederea începuse să se contureze pe el.Mânați de curiozitate, ne-am dus să vedem. Cine? Și de ce? Ieri, se lucra deja la finisarea mozaicului, după numai trei zile de la începerea lui. Ne-am îndreptat către cel care părea a fi artistul și cu uimire l-am descoperit, sub șapcă, cu șorțulețul alb la brâu, pe Ion Tițoiu.Un mozaic cu temă antică bătut din spărtură de ceramică s-a întins pe zid, printre note muzicale. Un Gânditor și replica sa feminină, contemplativă, se măsoară îndelung, pe valuri de muzică, printre vase grecești, oale și ulcele. Acum, artistul împreună cu un meșter astupă rosturile.„Lucrarea am început-o pe zidul de la Doors”, ne explică el, „cu dialogul dintre val și păsări, pe portativ cu începutul unei compoziții de Mozart. Prin acesta - continuă, arătându-ne mozaicul abia finalizat - m-am dus spre istorie și arheologie în «valuri de cultură, valuri de civilizație și valuri de muzică». Este vorba de istoria zonei. Sunt unii care nu știau de Gânditor. Am și fost întrebat «ce-i cu bețivul acesta aici?» Și am răspuns. «Acesta-i un bețiv de acum 7.000 de ani cu nevasta lui».Zidul e parte a unui proiect inițiat de Mircea Boldea, patronul clubului Doors. „Pentru că se afla într-o stare jalnică, într-un gang plin de gunoaie, ne-am hotărât să facem puțină curățenie”. Au făcut, ca prim pas, un acord cu administrația - primăria le dă voie, ei trebuie să presteze. Și au început. În proiectul de pe zid era vorba despre o friză… muzicală, prin care se intercalau figuri celebre, Janice Joplin, Jimmy Hendrix, Ray Charles, care va fi pusă pe perete de absolvent de Arte, Cătălin Zaharia, și prietena lui studentă la Arte, Șirin Ismail. Însă a fost invitat și Ion Tițoiu să-și intercaleze opera. „Să completez această stare de spirit” ne-a șoptit maestrul. „Aici se va vedea contrastul între generații. Îmi place să lucrez între tineri, așa mă verific”.Contrastul e evident și prin tema aleasă - antică - ce întrerupe brusc efervescența contemporană însă există un numitor comun, pe lângă muzică, în aceste antiteze: arta.De-acum…„am ieșit la pensie”, ne-a zâmbit maestrul de 63 de ani. S-a retras într-un colț de rai, un sat cu aproximativ 400 de oameni, șase biserici și două mănăstiri, la Slava Rusă. „Un sat super, super, curat sufletește” zâmbește liniștit artistul.E îndrăgostit peste măsură de satul în care s-a mutat. „La Slava Rusă e și cea mai mare cetate descoperită”, ne spune el, „cetatea Ibida”. Aceasta ocupă 24 de hectare și în ea s-au descoperit urme arheologice din paleoliticul mijlociu, neolitic, din epocile romană, romano-bizantină și medievală timpurie.