Ion Tiţa-Călin, între emoţia realului şi frenezia ficţiunii

Ion Tița-Călin, între emoția realului și frenezia ficțiunii

Jurnalistul Ion Tița Călin își lansează, sâmbătă, 9 august, cartea „Mucles, dacă vrei să nu dai de dracu’!”, prima apariție editorială pe care autorul o prezintă publicului constănțean. Deja cunoscut prin intermediul articolelor sale, pe care le-a redat constănțenilor cu talent și bună documentare, Ion Tița – Călin aduce pe piața editorială locală o carte în care a reușit să capteze realul, să-l transpună într-o stare a materialității de unde să-l preia și să-i atașeze umor și ironie. Cartea este divizată în două părți majore, prima reprezentând foiletoane pe care autorul le-a scris de-a lungul anilor, cea de-a doua parte fiind dedicată articolelor publicate în ziarul „Cuget Liber”, însoțite de comentarii și de analize argumentate ale faptelor. Cu un organic instinct pentru adevăr, autorul realizează o frescă a orașului în care universul fictiv interferează cu realitatea factuală, creând o compoziție literară autentică prin semnificațiile pe care le propune. Metaforele pe care autorul le folosește sunt una dintre mărcile sale reprezentative, conferind textului, pe lângă valoarea literară, un punct de trecere între real și ireal. Astfel, vocea auctorială devine o viziune regizorală în care se pune în scena paginilor un real îmbunătățit, în concordanță cu spusele lui Peter Brook, conform căruia cea mai bună scenografie e cea care face cuvintele să sune mai bine. Emoția realului este evidențiată prin cuvintele menite a reda povești care ne-au marcat prin spectacolul tragic pe care l-au produs. În acest sens, autorul readuce în pagini povestea scufundării navei „Călărași”, „o dramă premeditată”, așa cum o numește în articolul din 1997. De asemenea, autorul prezintă „Odiseea cargoului «Covasna»”, de sub comandamentul lui Traian Chiriță, care și-a câștigat respectul din partea comandantului Steve Banley pentru abnegația de care a dat dovadă în procesul de salvare a navei pe care o conducea. Cu o sensibilitate fină pentru istoria urbei, exprimându-și admirația, prin intermediul personajelor sale, pentru primarul Cristea Georgescu, care a deținut puterea orașului de mai multe ori între 1901 și 1908, Ion Tița – Călin aduce un omagiu personajelor istorice care și-au pus amprenta peste configurația orașului. Auto-ironia este o constantă a scriiturii, ca un paravan în fața realității ineluctabile, fapt care poate fi observat foarte bine în povestea „Anesteziază-mă la loc”, când autorul mărturisește: „Mă aflu pentru a treia oară sub cuțit și, din acest punct de vedere, pot fi socotit un recidivist înrăit. Nu știu ce e în capul altora, dar pe mine masa de operație mă atrage irezistibil.” Umorul, această stare privilegiată pe care autorul o deține, alături de acuratețea datelor și originalitatea stilistică, sunt garanții clare ale plăcerii textului. Autorul aduce realitatea sub eclerajul tiparului, reușind să capteze emoția realului și frenezia ficțiunii, lăsându-se cunoscut dincolo de textele pe care le semnează zilnic în cotidianul nostru. Lansarea cărții „Mucles, dacă vrei să nu dai de dracu’!”, editura Dobrogea, va avea loc sâmbătă, 9 august, în Aula Bibliotecii Județene „I.N. Roman”, evenimentul începând la ora 11.