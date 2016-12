Ion Cristoiu, despre jurnaliştii constănţeni: „Staţi bine cu calomnia“

2

cu alte cuvinte,

vreti ca autorul articolului sa fie autoritatea suprema. Si sa nu fie contrazis neam... O fi bine? Nu cumva miroase a neodictatura? O fi presa a nu stiu cata roata la caruta (pardon, putere in stat) ... dar nu credeti ca toate puterile in stat trebuie sa fie controlate de vox populi? Daca politicienii sunt controlati prin vot si politicienii colaboreaza cu celelalte puteri, presa de cine e controlata? Doar de moguli? Metre, ma dezamagesti... vrei un Internet asemanator cu Coreea de Nord etc... Eventual cu imagini porno libere, ca sa avem sentimentul libertatii... Noua gaselnita a neocomunistilor romani. Daca nu ma insel, ati contribuit la nasterea acestui tip de mas-media... otravitor. Poate ca ar fi timpul sa va depasiti creatia anilor 90. Atunci erau alte conditii... Jurnalsitii nu-si pot face de cap, dupa cum au chef, ordin sau subventii! Iar postacii sunt de orientari politice diferite. Si pregatiri culturale inegale... Oricum, trebuie sa existe feed-back la operele jurnalistilor. Degeaba va declarati de dreapta. Cu astfel de mentalitati, dovediti ca sunteti un neodictator stingist pur. De aici si sopirlitele, in favoarea Plagiatorului, lui Ilici sau Putin, pe care le azvarliti printre articolele dvs.? Sunteti greu de descifrat, dar nu imposibil... Timpul erodeaza orice acoperire...