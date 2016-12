Ion Bordeianu, la cârma Universităţii „Ovidius”. Senatul l-a desemnat ordonator interimar de credite

3

Pentru nr.2-dr.-din pacate pleaca !

Draga doctore de la nr.2, in Romania sistemul cossa nosstra functioneaza de peste 2000 de ani, suntem barbari si necrutatori cu tot ce ne inconjoara, ne impuscam presedintii, ne-am decapitat domnitorii si voievozii, suntem urmasii lui Traian, oare ?....aici in Dacia au fost transbordate cele mai periculoase persoane ale Imperiului Roman, au fost adusi tiganii din toata lumea, s-au aciuiat toti infractorii internationali, este un taram al Iadului....de aceea tara asta nu poate merge bine atata timp cat in fruntea ei se afla aproape 600 de hoțoparlamentari, ma mir cum de ne mai suporta Pamantul....I.P.S. Teodosie, ati uitat filmulutul,videoclipul, cand popa intreba viitorul candidat sub acoperire care dorea sa-i dea spaga pentru a fi admis la seminar, ai bani multi, cati bani ai, cat dai ?.....pai mai esti tu reprezentatul curat al Domnului Dumnezeu pe Pamant ?....sau esti un hoț imbracat in straie preoțești ?...sa ne mai spovedim la tine ?.... Draga doctore de la nr.2, principiul dominoului functioneaza in toate institutiile statului, dde unde se poate fura cel mai usor, daor sunt banii nostrii, ai contribuabililor, banii tarii....DNA-ul a inceput sa miste bine, ticsiti puscariile cu vedetele si hotii patrioti care au depus juramantul in fata Presedintelui tarii, si el hot de elita la randul lui, adica hotul hotilor....unde-i flota Basescule ?...mai ai 67 de saptamani sa te gandesti ce raspunsuri o sa dai in boxa acuzatilor....unde-i flota, unde-i tara ?...unde sunt romanii nostrii ?...profesori la cules de capsuni....aici ai adus tara domnule capitan de cursa lunga care ti-ai dat examenul de comandat pentru inca 5 ani de pe functia de presedinte, altfel...ciuciu diploma, nu mai stii nimic cum se conduce un gigant de vapor modernizat....cum ai condus tara 9 ani asa o sa conduci si vaporul prostului care-ti va da pe mana un vapor si un echipaj nevinovat...Costa Concordia se va alege de tine...Ai distrus tara si poporul, si tu si Iliescu si Constantinescu !!!...comunisti de kkt...