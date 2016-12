Ioan Ignat a fost desemnat „Elevul anului 2012“, în judeţul Constanţa

Ioan Ignat a fost desemnat „Elevul anului 2012“, în județul Constanța

Cu un parcurs competițional impresionant la cei 16 ani ai săi, Ioan Ignat, clasa a IX-a la Colegiul Național „Mircea Cel Bătrân“ din Constanța, a fost desemnat „Elevul anului 2012“, în cadrul unei întreceri lansate și susținute de UPC România, care a oferit un laptop câștigătorului.A terminat gimnaziul tot la Colegiul „Mircea”, iar anul trecut, la admitere a avut media 9,90. Provine dintr-o familie de intelectuali, mama fiind medic de familie, iar tatăl inginer electronist. Ne-a mărturisit că nu se meditează foarte des, dar pune mare accent pe lucrul individual. „Dacă dau peste un fenomen pe care nu îl înțeleg și dacă dedic mai mult timp înțelegerii și analizei lui, consider că o să pricep în modul meu și o să fie mult mai bine pentru mine în concurs”.Din clasa I a fost foarte entuziasmat de școală și de tainele descifrate acolo, ca dovadă stând premiile I obținute la finalul fiecărui an de studiu.Întrebat ce intenționează să facă după finalizarea studiilor liceale, Ioan a vrut să ne surprindă: „Deși ați auzit că am obținut rezultate foarte bune la fizică, nu intenționez să continuu să studiez această materie. Deoa-rece doresc ca după studii, oriunde le-aș face, în țară sau în străinătate, să rămân în România. Deocamdată oscilez între medicină și științe economice. Medicina aș studia-o cu siguranță în România, studiile economice încă nu sunt sigur”.Știut fiind faptul că trăim vremea portofo-liilor „stufoase”, cu cât mai multe diplome impresionante, „elevul anului” nu s-a declarat un „vânător” de asemenea trofee. „La mijloc este mândria de a fi olimpic. De asemenea, alături de mândria de a fi la olimpiade internaționale este și locația care contează foarte mult. Siberia, unde voi merge peste două zile, o consider ca o experiență unică”.Cu siguranță, mulți cititori se întreabă dacă acest tip de genii știu să se distreze sau trăiesc în lumea lor… savantă. Răspunsul nu a întârziat să apară: „În cluburi nu am fost încă, dar ies foarte des cu prietenii în oraș, mă plimb prin parc, pentru că și stau foarte aproape, călătoresc cu părinții, dar și la olimpiade, iar pasiunea mea de suflet este fotografia”.De ce a fost desemnat câștigătorIoan Ignat a avut alți trei contracandidați, care au provenit de la Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Internațional de Informatică și Colegiul Național „Mihai Eminescu“. Comisia care a studiat dosarele celor patru elevi a fost formată din următorii inspectori de specialitate din cadrul Inspec-toratului Școlar Județean Constanța: prof. Alina Dermengiu (matematică), prof. Gabriela Micu (chimie), prof. Mădălina Ivănescu (fizică) și prof. Adriana Popescu (biologie).Dar iată care îi sunt meritele incontestabile. În octombrie 2011, calificat în lotul național al României pentru Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, reușește, două luni mai târziu, să obțină medalia de argint. În martie 2012 a participat la Concursul Național de fizică „Evrika” și tot în aceeași lună a aflat că s-a calificat la trei olimpiade naționale - chimie, matematică și fizică -, dar o alege pe cea din urmă și obține, în aprilie 2012, mențiune și medalie de aur și astfel intră în lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internațională de Fizică.Ultima ispravă a lui Ioan este calificarea, în luna mai, în lotul național al României pentru Olimpiada Internațională Pluridisciplinară Tuymaada (Siberia Orientală), unde va pleca peste două zile.Și pentru că toate acestea au în spate o muncă susținută, iată cine sunt profesorii coordonatori ai acestui geniu la doar 16 ani: prof. Claudia și Ioan Florin Dobrin (fizică), Monica Dumitru (chimie), Liliana Timofte (biologie) și Gabriela Constantinescu (matematică).