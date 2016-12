Ioan Gyuri Pascu, în concert la CONSTANŢA

Ioan Gyuri Pascu, în concert la CONSTANȚA

Duminică, 17 noiembrie, de la ora 21, Ioan Gyuri Pascu și trupa sa, The Blue Workers, vor susține un concert în Club Doors. De-a lungul carierei sale Gyuri Pascu a abordat diverse genuri muzicale ca pop, rock, blues, reggae, înregistrând discuri precum: Mixed Grill (1993), Mașina cu jazzolină (1994), Casetă pentru minte, inimă și gură (1996), Gânduri nevinovate (1997), Lasă (muzică de casă) (2000), Stângul de a visa (2002), Prinde o stea (2003), Jocul de-a joaca (2004), La jumătatea vieții (2007).În 1995 a cântat la Cerbul de aur, în anul 2000 a compus coloana sonoră a filmului Zapping, regizat de Mircea Mungiu si a jucat in Corul pompierilor. A continuat să susțină concerte, din anul 2003 a fost gazda spectacolului muzical Taverna la TVR, a participat împreuna cu Divertis la un program pentru Antena 1.În 2007 a renunțat la colaborarea cu Divertis, revenind in 2009, la Pro Tv. A jucat apoi teatru, rolul lui Rica Venturiano din piesa O noapte furtunoasa de I.L. Caragiale, in Take, Ianke și Cadâr, după Victor Ion Popa.