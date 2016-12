Invitaţie pentru elevii constănţeni: "miniştrii pentru o zi"

Invitație pentru elevii constănțeni: "miniștrii pentru o zi"

Consiliul Național al Elevilor organizează în această perioadă a doua ediție a proiectului național „Ministru pentru o zi”. Antrenând nouă ministere ca parteneri, proiectul are ca scop o mai bună conștientizare a atribuțiunilor și responsabilităților pe care un lider implicat la nivel național le are, cât și diminuarea barierelor ce pot apărea între elevi și mediul decizional.Astfel, elevii din sistemul preuniversitar au oportunitatea de a-și depune candidatura pe platforma Waterfall Edu (www.Wedu.ro) până la data de 30 august, urmând ca în perioada următoare o comisie mixtă să evalueze proiectele candidaților. În a doua decadă a lunii septembrie, cei nouă miniștrii pentru o zi îi vor dubla pe actualii guvernanți, reușind astfel să își contureze o nouă perspectivă asupra sistemului politico-administrativ din România.Ministerele care s-au alăturat celei de a doua ediții a proiectului „Ministru pentru o zi” sunt Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Ministerul pentru Dialog Social și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.Prin implementarea acestui proiect, Consiliul Elevilor dorește să realizeze o consolidare a poziției sale de for consultativ în cadrul învățământului din România, arătându-și, totodată, suportul pentru forurile decizionale la nivel național.