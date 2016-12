Invitaţie la vizionări de filme în aer liber

Invitație la vizionări de filme în aer liber

Începând de vineri, 13 iulie, Cara-vana filmelor TIFF / Operation Kino a poposit la Constanța și a debutat pe esplanada City Park Mall, cu filmul „Gianni și femeile / Gianni e le donne”.Sâmbătă, 14 iulie, este programat filmul „Cumplit de fericită / Happy happy”, iar duminică, 15 iulie, „Visul lui Adalbert”.Comedia „Cumplit de fericită”, în regia lui Anne Sewitsky, a obținut Marele Premiu Sundance 2011, iar „Marea noastră disperare” este o producție turcească nominalizată la Ursul de Aur - Festivalul Internațional de Film Berlin 2011.Comedia italiană „Gianni și femeile” e semnată de Gianni di Gregorio, iar Kitty Cepraga face un rol extrem de provocator. Comedia neagră „Visul lui Adalbert” este semnată de Gabriel Achim, iar în „Tatăl Fantomă”, în regia lui Lucian Georgescu, îl putem vedea pe Marcel Iureș într-un rol deopotrivă impresionant și inedit, după cum ne promit organizatorii.Weekend-ul următor se mută la Mangalia, pe faleză. De pe 20 până pe 22 iulie, vor fi proiectate „Tatăl Fantomă”, „Marea noastră disperare / Our grand despair” și „O zi din viață / Life in a day”.Aceasta este a patra ediție a caravanei organizată de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și se va desfășura în intervalul 13 iulie - 6 septembrie, în nouă destinații: Constanța (13-15 iulie), Mangalia (20-22 iulie), Sibiu (27-29 iulie), Cluj (3-5 august), Iași (10-12 august), Brașov (24-26 august), Bistrița (28-30 august), Oradea (31 august-2 septembrie), Timișoara (4-6 septembrie).Proiecțiile se desfășoară în aer liber, iar accesul este gratuit.De marți, 17 iulie, sunteți invitați la „Cinema în aer liber”, în piațeta Cazino Mamaia, seară de seară, de la ora 21.30 și 23.30, până pe 22 iulie. Pe cel mai mare ecran gonflabil din România vor rula în această perioadă filme precum „Izvorul Femeilor”, „Tatăl Fantomă”, „Loverboy”, „Iubire persană”, „Minciuni adevărate”, „Xingu - în inima Amazonului” și „Zarafa”.Asociația Culturală Metropolis, înființată de Daniel Mitulescu, are ca principal scop realizarea de evenimente non-profit de educare a publicului tânăr. Din acțiunile cu această destinație, fac parte Festivalul Internațional de Film pentru Copii KINOdiseea și Festivalul de Muzică și Cultură Balkanik.