Invitaţie la un concert cu totul original

Invitație la un concert cu totul original

Duminică, 22 iunie, de la ora 17, Alianța Franceză Constanța organizează la Centrul Comercial CORA, concertul artistului internațional Wanlow the Kubolor, eveniment organizat în parteneriat cu Institutul Francez din România și centrul-gazdă.În fiecare an, la finalul lunii iunie, în Franța se desfășoară manifestarea „Fete de la musique” (Sărbătoarea muzicii), prilej cu care au loc concerte și manifestări celebrând bucuria muzicii de orice fel.Wanlow este un muzician care se bucură de aprecierea publicului larg, dar și a criticii de specialitate, el fiind deținătorul premiului Mondomix al festivalului Babel Med Music de la Marseille, Franța, în anul 2013. Emmanuel Owusu-Bonsu (Wanlov) s-a născut în România, mama sa fiind româncă, iar tatăl, din Ghana, țară în care artistul și-a petrecut cea mai mare parte din viață. Concertul acestui artist original, Wanlov, împreună cu the Afro-Gypsy Band, va avea loc în cinci orașe din România, în perioada 15-25 iunie, respectiv în București, Cluj, Iași, Ploiești și Constanța. Organizarea turneului face parte din Programul Equation Musique al Institutului Francez din Paris și al Organizației Internaționale a Francofoniei.„Va fi o sărbătoare a muzicii în adevăratul sens al cuvântului. Prin prezența sa la Constanța, Wanlov va aduce în fața românilor frumusețea unei manifestări tipic franceze, căreia îi va pune amprenta universalității stilului său, ce depășește orice granițe. Considerăm că un astfel de eveniment este un privilegiu pentru orașul nostru”, a declarat Ileana Meheleanu, președinte al Alianței Franceze Constanța.