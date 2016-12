Invitaţie la film, astăzi

Invitație la film, astăzi

Astăzi, de la ora 19,15, la AGORA tea&coffee, cinefilii constănțeni sunt invitați la vizionarea filmului „Love is All You Need”. Ultimul film al Susannei Bier, primit foarte bine la Venetia Festival.„Un film ce merită două ore din viața oricui. Inimă de piatră să ai ca să nu te îndrăgostești de peisajele minunate din acea insula. Ideile principale: urmează-ți inima, nu îți fie teamă de conveniențele sociale, de bariere, niciodată nu e prea târziu în a-ți acorda o nouă șansă la viață, la iubire. Un film optimist ce îți poate însenina o seară geroasă de ianuarie”, după cum ni-l recomandă organizatorii evenimentului.