Invitaţie în Vama Veche pentru pasionaţii artelor vizuale

Invitație în Vama Veche pentru pasionații artelor vizuale

Pasionații de arte vizuale sunt invitați și în acest an la Vama Veche, la cel mai mare festival de profil din România - „Vama sub lumini de Oscar”. Cursuri susținute de unii dintre cei mai buni lectori români și străini, proiecții de film, expoziții și concerte, sunt doar câteva dintre ingredientele festivalului. Ajuns la cea de-a șasea ediție, evenimentul se va desfășura în perioada 21-30 august 2015, iar toate cursurile, seminariile și atelierele sunt gratuite! „Vama sub lumini de Oscar” este susținut de cei mai mari producători din lume de aparatură profesională foto-video - Nikon, Canon și Olympus.Festivalul se află la cea de-a șasea ediție și va însemna în acest an atât cursuri, seminarii și ateliere practice gratuite pentru pasionații de film, fotografie și pictură cât și expoziții, proiecții de film și concerte în aer liber. Programul este împărțit astfel în secțiuni de fotografie, film și pictură (toate vor însemna cursuri teoretice și ateliere practice), concerte și proiecții de fotografie documentară, film de scurt și lung metraj, filme documentare și reportaje. Cursanții înscriși la festival sunt provocați să învețe cât mai multe tehnici noi, dar totodată și să le experimenteze, iar în final, cel mai bun fotograf și cel mai bun film documentar vor primi Trofeul VSLO 2015.„«Vama sub lumini de Oscar» este mai mult decât un festival, este o provocare pentru toți cei care sunt pasionați de artele vizuale să intre într-o concurență, să se specializeze cât mai mult, să învețe unii de la alții, să lege prietenii și colaborări și, în final, împreună să dezvoltăm artele vizuale din România. Vor fi oferite gratuit cursurile complexe, seminariile și atelierele practice cu lectori de top români și străini. În 2015 festivalul are și sprijinul unor instituții și ambasade străine astfel «Vama sub lumini de Oscar» înseamnă pasiune și artă, fiind o invitație la cea mai mare întâlnire a celor care iubesc artele vizuale din România”, a declarat Cătălin Rudolf, directorul Festivalului.