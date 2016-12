Invitaţi de renume la Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului

Invitați de renume la Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului

Începând de duminică, 23 octombrie, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” organizează cea de-a XXXVII ediție a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, sub patronajul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.O impresionantă desfășurare de forțe ale artei interpretative din țară și străinătate, care va cuprinde și trei premiere. De altfel, festivalul se va deschide cu premiera operei „Don Pasquale”, de Gaetano Donizetti, sub bagheta dirijorală a lui Gheorghe Stanciu.Miercuri, 26 octombrie, este programat recitalul „Karma Trio” din Elveția, laureat al Concursului „Orpheus” Geneva 2011, iar vineri, 28 octom-brie, Concertul simfonic al cărui solist va fi Stathis Mavrommatis, din Grecia, este dirijat de Dinos Constantinides, din Statele Unite ale Americii.Festivalul continuă și în luna noiembrie, chiar în a treia zi a lui Brumar fiind programată opera „Carmina Burana”, de Carl Orff, avându-l dirijor pe Yuta Takahashi, din Japonia. Soliștii invitați din capitală vor fi acompaniați de orchestra și corul Teatrului „Oleg Danovski”, dar și de corul de copii al Colegiului Național de Arte „Regina Maria” și de corul Operei Naționale din București. Sâmbătă, 5 noiembrie, urmează o altă operă cu invitați internaționali: „Otello”, de Giuseppe Verdi, care va avea soliști din Cluj, Japonia și București. Joi, 10 noiembrie, o seară specială sub „Farmecul Muzicii” cu orchestra „Angely’s” și Corul Academic „Divina Armonia”.Premiera baletului „Lacul Lebedelor” de P.I. Ceaikovski, programată pentru sâmbătă, 19 noiembrie, va fi precedată de spectacolul „Aida”, de Giuseppe Verdi, cu soliști din Italia, Spania, cu participarea excepțională a Corului Operei Naționale din București.Festivalul se va încheia duminică, 20 noiembrie, cu o surpriză, de data aceasta fiind vorba de o premieră concert „Marussia” - „Din sufletul Rusiei”, în concepția, orchestrația și aranjamentele muzicale semnate Lucian Vlădescu.