Învăţător cu probleme psihice, imposibil de scos de la catedră. Părinţii îşi mută copiii

Caz grav la Școala nr. 1 din Medgidia

Învățător cu probleme psihice, imposibil de scos de la catedră. Părinții își mută copiii

De patru zile, elevii din clasa pregătitoare a Școlii nr. 1 „Constantin Brâncuși” din Medgidia, unde este învățător Eu-gen Neamțu, nu mai sunt aduși la școală de părinți.„Înjură copiii, îi bruschează, scoate mâncarea pe catedră și mănâncă în fața lor. Am auzit că doarme la părinți și se milogește să fie împrumutat cu bani, după care nu-i mai restituie. Cred că are probleme psihice”, astfel l-a descris pe învățător, ieri, foarte indignată, mămica Izet Elis. „Într-adevăr a fost la noi și când a dat de căldură a adormit. Nu e normal ca un învățător să fie agresiv și să vorbească atât de urât cu copiii”, a adăugat un bunic, pe nume Sadîc Sadîc, care a avut nepotul patru ani la acest cadru didactic.În memoriul adresat Inspectoratului Școlar Județean Constanța, grupul de părinți revoltați au exemplificat cu un citat din postarea lui Eugen Neamțu pe un site de socializare „De luni, înapoi la școală. Iar nervi, iar trezire de dimineață, iar navetă, iar teme de corectat, iar… Aceeași rutină zilnică. Asta e…”.„Nu sunt un caz pierdut“Cu 11 ani vechime în învățământ, dintre care șapte petrecuți la școlile din Viile și Carasu, alți patru la școala din Medgidia, învățătorului cu grad didactic II i s-a desfăcut contractul individual de muncă anul trecut pentru numeroasele abateri și întârzieri ce denotă lipsă de profesionalism. A atacat în instanță decizia și, culmea! a câștigat procesul la Tribunalul Constanța, urmând a fi repus în drepturi. „Am fost rugat de conducerea școlii să-mi dau demisia de onoare pentru că afectez înscrierea elevilor în această instituție și are de suferit întregul colectiv profesoral… Mi s-a solicitat schimbarea profesiei, plecarea din localitate, mă simt pus la zid… Am și eu partea mea de vină, pentru că altfel nu s-ar fi ajuns aici... Din păcate, mă pierd cu firea în fața unui număr mai mare de persoane, dar nu și în fața copiilor... Vreau să mi se mai acorde o șansă, ca să pot dovedi că nu sunt un caz pierdut... Împreună cu medicul curant care mă consiliază mi-am făcut o promisiune să nu mai întârzii și să fiu exigent”, sunt câteva dintre declarațiile coerente pe care le-am putut reține, ieri, când acest învățător s-a aflat în fața unei comisii de la ISJ Constanța care s-a deplasat pentru audiențe la Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” din Medgidia.A urmat audierea unui grup impresionant de profesori de la Școala nr. 1, în numele cărora a vorbit director Șicu Zișan. „L-am primit în urmă cu cinci ani și i-am predat o clasă de 28 de elevi, din care a rămas cu jumătate la finalul ciclului primar. Nu venea la ore, dimineața întârzia frecvent, iar când stăteam de vorbă trebuia să am martori, pentru că nu recunoștea cele spuse de la o zi la alta. Din clasa a II-a am început să-l sancționăm disciplinar. De la psiholog a primit inapt pentru actul educațional, cu refacerea analizelor, iar de la Medicina Muncii - apt condiționat. Ne-a adus adeverințe că face ședințe de terapie la un cabinet din Tulcea. Cel mai grav este că părinții nu-și mai trimit copiii la școală, așa încât am întrunit din nou comisia de disciplină și dorim să facem apel la sentința dată de Tribunalul Constanța care l-a repus în drepturi considerând injustă decizia școlii”, a mai adăugat același manager.„Domnul Neamțu nu poate fi învățătorul copilului meu“Indignat de situația în care s-a ajuns, prof. dr. Răducu Popescu, declara ieri că acest caz a străbătut un traseu greu de acceptat. „După o lungă serie de sesizări asupra modului cum predă la clasă și cum relaționează cu părinții și colegii, ne aflăm în situația de a trebui să-l reîncadrăm. Nu cred că un cadru didactic se poate afla într-o astfel de împrejurare dovedită de cadrele medicale, dar prezent la catedră. Afirm public că domnul Neamțu nu poate fi învățătorul copilului meu”, a mai spus inspectorul școlar general.Și, cu toate acestea, nu există „instrumente” legale pentru a înlătura astfel de cadre didactice din fața copiilor, învățătorul Eugen Neamțu nefiind singurul „inapt pentru actul educațional” din județul Constanța.