Învăţătoarele de la clasele I şi a II-a: „Numai noi ştim cum ne-om descurca!“

Învățătoarele de la clasele I și a II-a: „Numai noi știm cum ne-om descurca!“

În locul primului clopoțel, ieri s-a intonat imnul României în majoritatea unităților școlare constănțene, iar festivitățile au stat, mai mult ca niciodată, sub semnul „fiecare după posibilități”. Au luat startul în noul an școlar puțin peste 111.000 de elevi constănțeni, cu 10% mai mult față de anul trecut. După citirea mesajului mobilizator al inspectorului școlar general prof. dr. Răducu Popescu, rând pe rând micuții de la clasa pregătitoare și până la clasa a IV-a și-au luat locurile în bănci, fiecare stăpânit de curiozitatea de a răsfoi noile manuale cu care se vor „lupta” în acest an școlar. Mai puțin micuții de la clasele I și a II-a, care au avut pe bănci, pe fișe imprimate de „Doamne”, orarul și câteva sugestii. Părinții nu păreau să fie prea afectați de absența manualelor, pentru că oricum s-au obișnuit să fie sponsori principali ai învățământului românesc și trăiau alături de micuții lor curiozitatea unui nou început.Dacă e să ne luăm după spusele ministrului Remus Pricopie, oricum în prima săptămână-două de școală se fac recapitulări la materiile studiate în anii anteriori, se dau teste, deci timpul va trece repede și vor apărea, într-un final, și manualele. Un mic sondaj, însă, în rândul învățătoarelor, care, sub anonimat, au acceptat să-și spună off-ul - lesne de înțeles, mai ales că la ultima consfătuire li s-a sugerat să nu se mai plângă -, relevă starea generală de la debutul de an școlar. „Vă dați seama de câte coli și de cât tuș trebuie să dispun ca să listez în fiecare zi pentru 27 de copii fișe pentru Comunicare în limba română și pentru Matematică? Am avut noroc cu o mămică mai pragmatică și care s-a gândit ca în loc de flori să-mi ofere astăzi, la deschiderea anului școlar, pixuri roșii, verzi, coli și alte rechizite!”, ne mărturisea o învățătoare.Un alt cadru didactic de la o clasă de-a II-a ne-a spus că din proprie inițiativă părinții au decis să cumpere în clasă o imprimantă și să suporte această perioadă… nefastă și fără precedent. „De bine-de rău, mai aveam un manual mai vechi după care lucram orientativ, dar anul acesta au refuzat efectiv să ne mai ofere o alternativă. Nici cu auxiliarele nu va fi o rezolvare, pentru că nu știm cât de concordante vor fi cu noile manuale”, mai afirma respectiva învățătoare. Și pentru că la o clasă de-a II-a am găsit pe mese „Cum să deslușim tainele matematicii”, am vrut să aflăm de la „Doamna” cum s-a orientat către această variantă. „Nu puteam să-i primim chiar cu băncile goale și atunci, împreună cu direcțiunea școlii, am decis să le oferim această carte folositoare în orice situație!”. Cât despre modul cum va suplini absența manualelor, cel puțin două-trei săptămâni de acum încolo, aceeași învățătoare a afirmat că nu trebuie să facem o tragedie din asta. „În cei 25 de ani de experiență, am învățat să mă adaptez și să găsesc alternative”. Tipic românesc!În schimb, în curtea unei școli aveam să surprindem dialogul dintr-un grup de părinți care deja exprimă cel mai elocvent stadiul la care a ajuns învățământul românesc. „Într-un sistem în care de 25 de ani încoace fiecare ministru a făcut ce-a vrut în mandatul lui, iar copiii noștri au ajuns niște adevărați cobai, analfabetizarea a prins rădăcini din clasele primare. Și ne mai mirăm de ce nu mai trec Bacul și ajung să se înscrie la colegii pe post de facultăți!”.Așteptăm pe site-ul www.cugetliber.ro comentariile vizavi de modul cum au ales învățătoarele copiilor dvs. să depășească această criză a manualelor școlare.