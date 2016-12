„Învăţaţi să vă descurcaţi!“

Sfatul Ministerului Educației către directori:

„Învățați să vă descurcați!“

Ieri, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, a avut loc întâlnirea cadrelor didactice, părinților și elevilor cu Marius Bălașa, directorul din Ministerul Educației numit să lanseze campania „Tu faci legea de nota 10”. Am avut, astfel, prilejul să cunoaștem echipele de directori și profesori de la Constanța implicate în elaborarea metodologiilor secundare. Și, cu toate că reprezentantul MECTS afirma că nu s-a făcut un secret din faptul că respectivii au fost membri ai grupurilor de lucru, noi îl contrazicem. S-au ținut la blat numele celor implicați! Așadar, echipa care a lucrat la regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în perioada 19 ianuarie - 14 februarie, a fost formată din coordonator prof. Petre Purcărea, prof. Doina Manoleasa - Liceul Teoretic „Callatis”, Silvia Borugă - Liceul Teoretic „Traian”, alături de alți colegi alcătuind o echipă de 12 persoane. La regulamentul de organizare și funcționare a învățământului filieră vocațională, profil artistic, echipa a fost mult mai mare, dar i-a avut la „cârmă” pe prof. Dorina I-vanciu, inspector de specialitate, prof. Florian Stoica și prof. Constantin Grigoruță, ambii de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”. Următorul pas după elaborarea metodologiei secundare va fi „studiul” pe masa celor 40 de organizații nongu-vernamentale și 26 asociații profesionale din educație. Deocamdată, am făcut cunoștință cu broșurica „În educație tu faci legea de nota 10 (zece)”, în care se fac trimiteri la articole din lege ce răspund nevoilor dascălilor, părinților și elevilor (Nu subscriem, ci doar aducem la cunoștință). Partea a doua a întâlnirii a fost rezervată dialogului dintre participanții aflați în sală și reprezentantul Ministerului Educației. Că nu prea s-a înghesuit nimeni cu întrebări nu era greu de ghicit, din moment ce această întâlnire a fost anunțată DOAR pe la colțuri. Presa a fost invitată în ultima instanță, pentru că tot am aflat primii că va avea loc. Întrebat de o elevă de ce li s-a luat dreptul de vot din Consiliul de administrație, prof. Bălașa a răspuns că deja există părinții care ar trebui să reprezinte și interesele copiilor lor, plus că, în cazul în care consiliul ar fi dat în judecată, nu pot fi puși în postura să răspundă juridic. La interpelările unei mămici sătule să sponsorizeze școa-la unde învață copilul ei, re-prezentantul ministerului s-a oferit drept exemplu de bune practici: „Până să ajung, în urmă cu șase luni, în această funcție, am fost și inspector general în județul Olt, dar și directorul unui liceu cu 1.400 de elevi. Și am învățat că nu trebuie să cer bani drept sponsorizare, ci bunuri. Și, în loc de cinci găleți de lavabil, am primit mult mai mult”. Foarte bună treabă, dacă această descentralizare adusă de reforma învățământului, cu reprezentanți ai consiliilor locale în consiliile de administrație ale școlilor, va conduce la cerșeală din agent în agent economic, pentru buna desfășurare a procesului educațional.