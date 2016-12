Învăţământul românesc, praf şi pulbere. Suntem ultimii din Europa

3

rusinos !

sint mai multe cauze dintre care consider ca principala ingradirea autoritatii profesorilor in numele unei educatii democratice speculata prompt de elevi Prea mult li se cer parerile Ascultatori sint doar in clasele 1-4 apoi...,,una dupa ceafa,, nu a omorit pe nimeni de-a lungul timpului si asta a dus la disciplina.Alta buba este lipsa de interes a multor familii care lasa pe scoala toata responsabilitatea Rezultate bune au avut numai copiii cu sustinere din partea parintilor .alta vina o are internetul care prost utilizat are efect invers si care le ocupa mult timp apoi lipsa moralei crestine care prevede clar ce este bine si ce este rau si nu in ultimul rind lipsa modelelor de viata si asta multumita TV-urilor comerciale care ridica in slavi nonvaloarea si ciorile poleite si nu pomenesc nimic despre oamenii cu adevarat valorosi ai acestei tari De unde sa afle copiii ca exista si asa ceva .Trebuie urgent un program national de educatie care sa implice toate structurile care pot sa-si aduca aportul nu numai ministerul invatamintului De expl. prin anii,80 la Tv-urile turcesti (toate ) se transmitea zilnic un program obligatoriu de clipuri numite parca ,,DIKAT,, si care invata populatia cum sa se comporte civilizat si acum se vad rezultatele in raport cu noi Pericoul este ca incultura se mosteneste si se perpetueaza Reparatia se face apoi in zeci de ani in generatii Bineinteles ca mai sint si altele.