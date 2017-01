„Învăţământul românesc nu este de vânzare“

1

Invatamantul nevandabil

Bine, bine, dar de ce nu se umbla la cauze ? Exista legi, cacea a educatiei, a acordarii a 6% din PIB acestui minister, a majorarii salariale a cadrelor didactice, insa nimic nu se respecta intr-o tara in care diplomele curg pe banda rulanta, fara a mai fi nevoie de dascalime. Coruptia trebuie cautata la nivel inalt, al celor care nu vor sa priceapa ca cei de la catedra au dreptul la o existenta decenta, nu la o umilire perpetua, din cauza unei remuneratii jenante, sub orice limite. Spuza pe turta lor si-au tras-o deja alti bugetrai, mai egali decat cadrele didactice: magistrati, functionarii superiori, cei din cadrul ministerelor de intene si al apararii etc. Grila de salarizare este o rusine publica, iar liderii sindicatelor din invatamant hiberneaza, fara a mai fi mediatizati. Cum sa obtii performante cu cei care se multumesc cu sume lunare de circa 800-1.000 de lei? Ceva-ceva trebuie schimbat ! Masura de organizare a unei informari nationale pentru semnalarea cazurilor de coruptie din educatie nu este decat o masura de fatada, cu iz electoral. Putreziciunea din sistemul educational vine, ca pretutindeni, din saracia excesiva si din neglijarea unor masuri firesti, precum anihilarea modelelor negative, antieducative si anticulturale, atat de mediatizate, din nepromovarea competentei, prin desfiintarea examenelor de admitere, la diferite niveluri etc.