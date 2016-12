Învăţământul românesc, în dezbatere internaţională

Învățământul românesc, în dezbatere internațională

În perioada 28-30 iunie, Universitatea Europei de Sud-Est Lumina organizează împreună cu Balkanic Society for Pedagogy and Education a cincisprezecea ediție a conferinței „Educational Reform In The 21st Century In Balkan Countries”.La această conferință vor participa peste 280 de profesori universitari, lectori sau doctoranzi din state ca: Albania, Armenia, Bosnia, Bulgaria, Croația, Georgia, Grecia, Gambia, Iran, Irak, Macedonia, Olanda, Serbia, Slovenia, Turcia, Ungaria precum și din România.Temele abordate de profesori în lucrările transmise aprofundează teme actuale de mare interes precum: implementarea tehnologiei în procesul educațional, folosirea internetului pentru educație, posibilele pericole la care ne expune internetul, multiculturalismul în instituțiile de învățământ, reforma managerială în învățământ, modele de reforma a sistemului de învățământ în diferite țări, educația socială etc.La deschiderea conferinței și-au anunțat prezența ambasadori ai statelor balcanice, atașați culturali ai ambasadelor statelor balcanice, personalități din mediul instituțional, cultural și educațional din România.