Învăţământul de performanţă, lăsat de izbelişte

Învățământul de performanță, lăsat de izbeliște

Olimpicii români nu s-au făcut niciodată de râs la concursurile și olimpiadele internaționale. Mai mult decât atât, ei s-au urcat mereu pe podium și au ridicat standardele mondiale la niveluri dintre cele mai înalte. Au venit întotdeauna încărcați de medalii și diplome, au fost întâmpinați la aeroport de reprezentanții ministeriali cu surle și trâmbițe, au primit chiar și niște sume de bani. Ah, și au mai fost invitați să-și continue studiile în universitățile românești unde li se făcea fa-vorul de a fi admiși fără examen. De parcă examenul acela ar fi reprezentat vreo problemă pentru ei. După care s-a uitat de ei. În România nu s-a pus niciodată preț pe învățământul de performanță. Nu au fost create programe speciale, nu au fost antrenați profesorii, nu au fost alocate fonduri pentru un studiu aprofundat. Dar ne-a plăcut întotdeauna să ne lăudăm cu geniile noastre care uimesc întreaga lume. Organizațiile nonguvernamentale cer completarea legii Nici tânărul ministru Cristian Adomniței nu se arată prea interesat de a promova educația de performanță. Oare câți copii talentați s-au pierdut în mulțimea de elevi pentru că nu au fost ajutați să-și cultive performanțele. Noua lege a învățământului propusă de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului nu pomenește mai nimic de educația de performanță. În aceste condiții, cadrele didactice membre ale organizației nonguvernamentale IRSCA Gifted Education, ce reprezintă Institutului Român de Studii și Cercetări Avansate în Gifted Education, se văd absolut obligați să aducă unele completări proiectului de lege. Aceștia doresc crearea unui mediu de formare a abilităților care să permită elevilor să atingă maximum de potențial și îmbogățirea cu cunoștințe pe câmpurile de interes și pasiune ale elevilor. Sprijin financiar de la stat În opinia IRSCA, pe lângă acordarea de burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate, statul ar trebui să acorde sprijin financiar pentru derularea programelor de educației și pentru categoriile de copii cu nevoi speciale de educație. De asemenea, va trebui să se aibă în vedere stimularea perfecționării și specializării și organizarea de centre specializate pe oferta de programe educative de performanță. IRSCA Gifted Education propune un întreg capitol despre învățământul de excelență destinat copiilor talentați sau capabili de performanțe înalte, copiilor cu abilități speciale sau supradotați. Astfel, învățământul de excelență ar trebui să se organizeze în centre dedicate pentru excelență în domeniile științifice, artistice, sportive, cu ajutorul Centrului Național pentru Instruire Diferențiată și în colaborare cu autoritățile locale, în funcție de potențialul elevilor. Învățământul de excelență este deschis tuturor copiilor la nivelul cluburilor elevilor și a programelor de excelență puse la dispoziția școlilor, însă necesită identificarea potențialelor înalte la nivelul centrelor de specialitate.. Bacalaureat internațional sau obișnuit, la cerere Conform propunerilor făcute de reprezentanții IRSCA, pregătirea în educația de excelență se va putea realiza pe baza programelor validate ca best practices internaționale și se va finaliza cu bacalaureat internațional sau bacalaureat obișnuit la cerere. Elevii talentați sau capabili de performanță înaltă, precum și copiii cu abilități speciale sau supradotați pot solicita și primi servicii educative suplimentare, altele decât ele curente prin programe specializate de îmbogățire a cunoștințelor prin programa la decizia școlilor și studiu personal evaluat prin credite transferabile, ac-celerarea studiilor, integrarea în colective grupate în funcție de abilități, integrarea într-un sistem de mentorat, integrarea în forme de învățare avansată într-un ciclu de învățământ de nivel superior încadrării elevului în școală și recunoașterea ulterioară a rezultatelor parcurgerii acestui ciclu. În plus, clasele cu profil de excelență vor trebuie să cuprindă minimum 6 și maximum 15 elevi. Rămâne de văzut în ce măsură propunerile IRSCA vor fi luate în seamă de reprezentanții Ministerului Educației și se vor regăsi în noua lege a învățământului.Olimpicii români nu s-au făcut niciodată de râs la concursurile și olimpiadele internaționale. Mai mult decât atât, ei s-au urcat mereu pe podium și au ridicat standardele mondiale la niveluri dintre cele mai înalte. Au venit întotdeauna încărcați de medalii și diplome, au fost întâmpinați la aeroport de reprezentanții ministeriali cu surle și trâmbițe, au primit chiar și niște sume de bani. Ah, și au mai fost invitați să-și continue studiile în universitățile românești unde li se făcea fa-vorul de a fi admiși fără examen. De parcă examenul acela ar fi reprezentat vreo problemă pentru ei. După care s-a uitat de ei. În România nu s-a pus niciodată preț pe învățământul de performanță. Nu au fost create programe speciale, nu au fost antrenați profesorii, nu au fost alocate fonduri pentru un studiu aprofundat. Dar ne-a plăcut întotdeauna să ne lăudăm cu geniile noastre care uimesc întreaga lume. Organizațiile nonguvernamentale cer completarea legii Nici tânărul ministru Cristian Adomniței nu se arată prea interesat de a promova educația de performanță. Oare câți copii talentați s-au pierdut în mulțimea de elevi pentru că nu au fost ajutați să-și cultive performanțele. Noua lege a învățământului propusă de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului nu pomenește mai nimic de educația de performanță. În aceste condiții, cadrele didactice membre ale organizației nonguvernamentale IRSCA Gifted Education, ce reprezintă Institutului Român de Studii și Cercetări Avansate în Gifted Education, se văd absolut obligați să aducă unele completări proiectului de lege. Aceștia doresc crearea unui mediu de formare a abilităților care să permită elevilor să atingă maximum de potențial și îmbogățirea cu cunoștințe pe câmpurile de interes și pasiune ale elevilor. Sprijin financiar de la stat În opinia IRSCA, pe lângă acordarea de burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate, statul ar trebui să acorde sprijin financiar pentru derularea programelor de educației și pentru categoriile de copii cu nevoi speciale de educație. De asemenea, va trebui să se aibă în vedere stimularea perfecționării și specializării și organizarea de centre specializate pe oferta de programe educative de performanță. IRSCA Gifted Education propune un întreg capitol despre învățământul de excelență destinat copiilor talentați sau capabili de performanțe înalte, copiilor cu abilități speciale sau supradotați. Astfel, învățământul de excelență ar trebui să se organizeze în centre dedicate pentru excelență în domeniile științifice, artistice, sportive, cu ajutorul Centrului Național pentru Instruire Diferențiată și în colaborare cu autoritățile locale, în funcție de potențialul elevilor. Învățământul de excelență este deschis tuturor copiilor la nivelul cluburilor elevilor și a programelor de excelență puse la dispoziția școlilor, însă necesită identificarea potențialelor înalte la nivelul centrelor de specialitate.. Bacalaureat internațional sau obișnuit, la cerere Conform propunerilor făcute de reprezentanții IRSCA, pregătirea în educația de excelență se va putea realiza pe baza programelor validate ca best practices internaționale și se va finaliza cu bacalaureat internațional sau bacalaureat obișnuit la cerere. Elevii talentați sau capabili de performanță înaltă, precum și copiii cu abilități speciale sau supradotați pot solicita și primi servicii educative suplimentare, altele decât ele curente prin programe specializate de îmbogățire a cunoștințelor prin programa la decizia școlilor și studiu personal evaluat prin credite transferabile, ac-celerarea studiilor, integrarea în colective grupate în funcție de abilități, integrarea într-un sistem de mentorat, integrarea în forme de învățare avansată într-un ciclu de învățământ de nivel superior încadrării elevului în școală și recunoașterea ulterioară a rezultatelor parcurgerii acestui ciclu. În plus, clasele cu profil de excelență vor trebuie să cuprindă minimum 6 și maximum 15 elevi. Rămâne de văzut în ce măsură propunerile IRSCA vor fi luate în seamă de reprezentanții Ministerului Educației și se vor regăsi în noua lege a învățământului.