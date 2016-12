Învăţământ cu avariile pornite. Sute de catedre "peticite" pe ultima sută de metri

Învățământ cu avariile pornite. Sute de catedre "peticite" pe ultima sută de metri

Pe fondul numeroaselor transformări prin care a trecut învățământul românesc, o parte dintre absolvenții care visau să ajungă profesori la catedra pentru care și-au tocit coatele în facultate au ajuns să se reorienteze către posturile care au căutarea cea mai mare.Inspectoratul Școlar Județean Constanța a făcut publică, ieri, lista posturilor rămase neocupate în învățământul constănțean, prima zi de școală debutând cu circa 350 de catedre aflate în incertitudinea de a-și găsi ocupant.Reamintim faptul că 594 de posturi rămăseseră vacante în județul Constanța, cu doar două zile înainte de începerea unui nou an școlar, 229 dintre acestea fiind în mediul urban, dar mai deloc în municipiu, și alte 365 în mediul rural. Cele mai multe posturi rămase neocupate erau cele de învățători - 113 și de educatoare - 76.Ieri, am încercat să aflăm de la câțiva dintre directorii care s-au confruntat cu problema completării posturilor ce soluții au găsit.Surprinzător, anul școlar la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” a debutat cu două posturi libere de învățători. „Avem într-adevăr două catedre rezervate, pe care nu s-a înscris nimeni nici la detașare, nici la celelalte mobilități, motiv pentru care funcționăm acum cu o singură învățătoare la clasa pregătitoare în sistem step by step, și la fel la o clasă I, în același sistem, deși este prevăzut lucrul în pereche, respectiv două cadre didactice unul de la 8,30 la 14 și perechea de la 10,30 la 16,30. Ce fac colegii în sistem tradițional în patru ore, aceștia realizează în opt ore, pe centre de interes, cu aceleași efective de 30 de copii. În acest sistem este necesar măcar modulul de inițiere, iar lumea nu mai vrea în acest sistem, pentru că este foarte solicitant pentru învățător. Cam trist, pentru că eu cunosc o grămadă de învățători care au trecut din step în tradițional. Pentru că nici la salariu nu se simt motivați, întrucât pe aceiași bani unii stau patru ore și alții opt ore. Iar părinții caută cu maxim interes acest sistem, în condițiile în care after-school de stat nu prea mai funcționează în Constanța. Dar am colegi foarte dedicați alternativei și foarte pregătiți!”, declara prof. Anamaria Ciubotaru, directorul colegiului.La Școala Gimnazială nr. 1 Castelu, cele patru posturi de învățător au fost ocupate pe ultima sută de metri. „Luni, când a început școala, chiar nu știam cu cine voi începe”, ne declara proaspăt numitul director prof. Marius Cătălin Sandu. „Două cadre au fost trimise de ISJ, iar alte două le-am ocupat cu un cadru didactic pensionar care a mai predat la noi în școală, dar și cu un suplinitor necalificat, ambele din Medgidia. Doamna pensionară a fost la școala noastră mulți ani, dar se pensionase în vară. Celelalte posturi rămase neocupate pentru Educație plastică și Educație muzicală sunt date la plata cu ora pentru colegii care au dreptul să le susțină”, a completat prof. Sandu.Postul de învățător rămas neacoperit pe vară de la Școala Gimnazială nr. 1 Amzacea a fost ocupat în prima zi de școală. „La școala din localitatea Ge-neral Scărișoreanu avem un profesor care este în reconversie profesională, pe învățători, și a avut și anul trecut post. Spre exemplu, dânsa este de Fizică, dar cum normele se reduc de la an la an, a optat să urmeze doi ani de cursuri și să revină la catedră ca învățător cu recunoașterea gradului didactic pe care îl are obținut ca profesor. Noi avem deja trei cadre care au ales varianta reconversiei și sunt la Târgoviște”, afirma directorul, prof. Simona Zota.Conform aceluiași centralizator ce urmează să fie reactualizat până mâine, în municipiul Constanța rămăseseră multe posturi libere: la Palatul Copiilor se căuta profesor de ceramică, dar și alți șase educatori, în învățământul privat, la fel și la Mangalia - șase educatoare, dar pentru învățământul de stat.