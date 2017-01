Introducerea clasei a noua la gimnaziu, imposibilă, din lipsă de spaţiu în şcoli

Introducerea clasei a noua la gimnaziu, imposibilă, din lipsă de spațiu în școli

Președintele Comisiei de învățământ din Camera Deputaților, Olguța Vasilescu, i-a trimis, luni, 6 august, președintelui comisiei prezidențiale pentru educație, Mircea Miclea, o serie de observații la raportul elaborat, în urmă cu o lună, avertizând că unele propuneri ar putea bulversa sistemul. Olguța Vasilescu precizează că aceste observații pe care i le va trimite și ministrului educației, Cristian Adomniței, sunt în nume personal, deoarece comisia pe care o conduce nu se va întruni până la sfârșitul lunii august, motiv pentru care nu poate comunica concluziile raportului „România educației, România cercetării". Astfel, deputatul spune că introducerea clasei a noua la gimnaziu este imposibilă din cauză că nu există săli de clase. Deputatul susține că dintr-un studiu făcut pe această temă la care au participat zece directori de liceu, doar unul vede această măsură viabilă. „Pentru ca o nouă generație să pășească în clasa întâi, trebuie să se elibereze de către absolvenții clasei a opta sălile de curs pe care le folosesc. În plus, nu trebuie să uităm că dispărând clasa a IX-a de la liceu vor dispărea 25% din catedre", atrage atenția Olguța Vasilescu. Aceeași observație este făcută de deputat și în privința introducerii unei clase pregătitoare. Deputatul atrage atenția că în majoritatea școlilor, cel puțin mediul urban, nu mai există săli de clase, iar în plus, părinții se opun pentru că ei spun că „preferă ca micuții de șase ani să aibă copilărie și să se joace cu mingea decât cu calculatorul". Olguța Vasilescu se pronunță și împotriva desființării școlilor de arte și meserii și este de părere că liceele trebuie să aibă posibilitatea de a organiza concurs de admitere în funcție de profil. Din punctul său de vedere, capacitatea sau testele naționale nu au reprezentat examene care să asigure un învățământ echitabil. Cu alte cuvinte procentul de 50% reprezentând media notelor obținute în anii de gimnaziu, cerut la admiterea în liceu, nu avea nicio relevanță ancorată în realitate. Eliminarea examenului de după clasa a opta ar fi o greșeală și ar duce la scăderea calității în învățământ și în niciun caz la creșterea ei. Deputatul consideră absolut necesară o descongestionare masivă a programei școlare motivând că s-a redus numărul de ore la majoritatea disciplinelor, dar programa a rămas aceeași, precum și revizuirea manualelor școlare.