Întrecerea artiştilor manufacturieri

A doua ediție a Târgului Handmade constănțean

Întrecerea artiștilor manufacturieri

Într-o zi în care orașul Constanța părea părăsit de oameni, străzile pustii dând semnul unei zile libere, undeva, pe str. Decebal, la Friends&Co. Bar, forfota era în toi. Ajunși fix la ora 11, la deschiderea celei de-a doua ediții a Târgului Handmade „The Back of my Closet”, aveam să descoperim că nu suntem nici pe departe primii clienți. Deja cumpărătorii se bucurau de primele achiziții care pot fi considerate unicate. Indiferent de firma sub care expun sau de blog-ul sub care găsim produsele lor în bazarul virtual, toți cei care ieri și-au expus pe o măsuță munca lor pot fi considerați fără falsă modestie artiști. De altfel, mulți dintre ei sunt absolvenți de arte plastice și au pus bazele a diverse societăți care se ocupă de design interior și chiar vestimentar. La ediția din decembrie a acestui târg am descoperit, pe lângă obișnuitele bijuterii ce au la bază fimo, materiale textile, lemn sau metal cu inserții de pietre semiprețioase și foarte multe decorațiuni pentru apropiatele sărbători de iarnă.