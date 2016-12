Între obrăznicia şi pragmatismul elevilor. "Ei iau taurul de coarne şi încearcă să spună lucrurilor pe nume"

Între obrăznicia și pragmatismul elevilor. "Ei iau taurul de coarne și încearcă să spună lucrurilor pe nume"

Recent, Asociația Elevilor din Constanța a sărbătorit trei ani de la înființare, prilej pentru ca în sala Sergiu Celibidache a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” să se adune, la inițiativa sărbătoriților, o serie de invitați care i-au sprijinit în demersurile lor. Este și cazul absolventei Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, tânăra consilier prezidențial Ligia Deca, cu care am stat de vorbă despre AEC, dar și despre educația românească.- Sunt voci care afirmă că membrii Asociației Elevilor din Constanța sunt obraznici. Cât este adevăr și cât ignoranță în percepție?- Ca și consilier de stat în administrația prezidențială, consider că Asociația Elevilor din Constanța își face datoria de a reprezenta elevii în Constanța, și nu numai, folosind mijloace absolut democratice. Utilizarea Justiției pentru a garanta respectarea drepturilor elevilor deja prevăzute în lege este o chestiune de o normalitate care ar trebui să ne inspire pe noi toți. În ciuda vârstei, ei reușesc să înțeleagă foarte bine mecanismele unui stat de drept și le utilizează în interesul colegilor lor. Mai ales al acelor colegi care, de multe ori, nu sunt auziți, în zona autorităților locale sau naționale. Și mă refer la acei copii care nu au bani să-și plătească naveta pentru a ajunge la școală, acei copii care au nevoie de o bursă socială pentru a se întreține și a putea să rămână în școală. Iar faptul că Asociația Elevilor din Constanța s-a concentrat pe respectarea drepturilor și sprijinul acordat elevilor este un lucru absolut admirabil.Știm că România are o rată îngrijorătoare a abandonului școlar, avem probleme în ceea ce înseamnă considerarea elevilor ca adevărați parteneri în procesul educațional. Iar faptul că ei iau taurul de coarne și încear-că să spună lucrurilor pe nume nu este în niciun caz o dovadă de obrăznicie, deși poate că pentru mulți limbajul lor este unul nediplomatic. Cred că este mai degrabă o dorință ca mesajul lor să fie perceput și uneori, știm cu toții, este nevoie să fii mai răspicat.Ca un fost reprezentant atât al elevilor, cât și al studenților, sunt foarte mândră de realizările lor, multe de altfel pentru doar trei ani și le urez mulți ani de acum încolo în slujba elevilor pe care îi reprezintă.- Nu considerați că ei se ocupă totuși de niște chestiuni legale, care nu trebuie realizate prin forță?- Din păcate, de multe ori prioritizarea prevederilor legale care implică bugete se face în urma presiunii publice. Ce fac ei este să pună această presiune publică pentru că Legea educației, care cuprinde multe lucruri absolut de dorit pentru elevi, pentru profesori, pentru toată lumea, devine necesară. Știm cu toții că de multe ori se amână aplicarea anumitor prevederi din lege din motivație de lipsă de buget. Ceea ce fac ei este să spună răspicat că nu se pot amâna anumite lucruri fără a avea consecințe grave asupra elevului. Mi se pare firesc, din perspectiva rolului lor ca reprezentanți ai societății civile.- Păi și atunci despre rolul „României educate“ ce se mai poate spune?- Că începe cu ei, evident. „România educată” reprezintă acel demers prin care ne-am propus noi să discutăm de mai multe ori, să ne înțelegem unii cu ceilalți și să schimbăm lucrurile o singură dată. În educație și în cercetare am avut foarte multe schimbări în ultimii 26 de ani de tranziție. Premisa noastră, a Administrației Prezidențiale, este ca prin rolul de mediator constituțional al președintelui să putem ajunge la un acord social. Dacă oamenii își propun câteva priorități mari până în 2030 au capacitatea să pună presiune pe decizional, oricine ar fi el, să ducă la îndeplinire tot ceea ce considerăm cu toții că ar trebui să se întâmple.- Nu se vorbește cam mult și se face prea puțin?- Cred că se vorbește cam mult fără a se bate în cuie care este decizia finală sau care este consensul. Pentru că este normal ca toți să avem interese și păreri diferite, dar puținul care reprezintă consens rareori este dus mai departe prin prevederi legislative și prin acțiuni concrete.