Între 14 şi 18 decembrie se fac înscrierile pentru BACUL 2010

Între 14 și 18 decembrie se fac înscrierile pentru BACUL 2010

Ştire online publicată Marţi, 08 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cu toate că această perioadă coincide cu concediul fără plată al profesorilor, înscrierile pentru examenul de bacalaureat din 2010 vor avea loc în perioada stabilită, respectiv 14-18 decembrie. La secretariatele liceelor pe care aceștia le-au absolvit, se vor primi dosarele atât pentru seria curentă, cât și pentru absolvenții seriilor anterioare, începând cu anul 2003. Începând cu acest an școlar, bacalaureatul va avea două etape. În prima fază, pe parcursul clasei a XII-a, vor fi evaluate, prin verificări orale, competențele de comunicare în limba română (15-17 februarie) și, după caz, în limba maternă (17-19 februarie). Tot în timpul ultimului an de liceu, elevii vor susține două probe de verificare a cunoștințelor de folosire a computerului (19-29 aprilie) și de limbi moderne (31 mai-4 iunie). Toate aceste evaluări din timpul anului școlar nu se notează, dar sunt obligatorii, elevii urmând să primească, după fiecare testare, câte un certificat de competență (calificativ). La finalul clasei a XII-a, în cadrul bacalaureatului se vor susține trei, respectiv patru probe scrise, în cazul elevilor care au studiat în limba maternă. Disciplinele de examen vor fi limba română (28 iunie), o probă obligatorie corespunzătoare profilului (30 iunie), matematică sau istorie, și una la alegere (2 iulie), în funcție de profil. La această ultimă probă, elevii care au absolvit un profil real vor putea alege între chimie, fizică, biologie și informatică, iar cei de la profil uman, între economie, geografie, logică, psihologie și filosofie. Nota finală de bacalaureat va fi media aritmetică a celor trei, respectiv patru, probe scrise, pentru cei care au dat examen scris și în limba maternă. Practic, probele orale de la bacalaureatul de până acum au fost înlocuite cu evaluările din timpul anului școlar și, în plus, a fost eliminată ultima probă de bacalaureat, cea la discipline din altă arie curriculară decât cea absolvită, unde mai mult de jumătate dintre candidați alegeau proba la educație fizică.