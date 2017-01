Sâmbătă, 21 noiembrie, creștinii prăznuiesc

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În această mare sărbătoare, părinții Ioachim și Ana, ținându-și făgăduința, au venit să aducă în Biserică, pe fiica lor, Fecioara Maria, în vârstă de numai trei ani, ca un dar sfânt lui Dumnezeu. De menționat că Biserica cea Mare, la care ne referim, este, în fapt, Templul lui Solomon din Ierusalim, care avea o încăpere mai presus decât orice în această lume, unde nu intra decât o dată pe an, singur, arhiereul. Aici se păstrau Chivotul Legii, în care erau cele două Table ale Legii, pe care erau scrise cele 10 Porunci, Toiagul lui Aaron, un vas cu mană din cea care căzuse spre hrana evreilor în pustie, după ce trecuseră Marea Roșie, când au fost eliberați din robia Egiptului. Cu această ocazie, la Nazareth au venit toate rudeniile lor, căci Sfântul Ioachim era de neam împărătesc, iar Sfânta Ana, de neam arhieresc. Fecioara copilă îmbrăcată cu podoabe împărătești și condusă de sfinții părinți și de alte fecioare tinere, cântând din psalmii lui David, cu făclii aprinse în mâini, s-au îndreptat spre templu unde au fost întâmpinați de mulțime de popor. Fecioara Maria, încredințată preoților și unor fecioare mai în vârstă, petrecea cea mai mare parte din viața ei în rugăciune și vorbire cu Dumnezeu, prin citirea Sfintelor Scripturi. Ducea o viață îngerească. Dimineața se ruga în Sfânta Sfintelor, până la ora 9. Apoi până la ora 3, lucra cu celelalte fecioare lucru de mână: torcea lână și in, țesea mătase pentru veșmintele preoțești și altele. Se spune că, însăși cămașa de in cea necusută de mână, pe care a purtat-o Domnul Hristos, Fiul ei cel scump, a fost țesută și împletită chiar de Maica Domnului. Sărbătoarea de astăzi este unul din marile praznice închinate Maicii Domnului. Slujbă de târnosire a mănăstirii Colilia Sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 8.00, Ierarhul Tomisului va oficia slujba de târnosire (sfințire mare) a bisericii mănăstirii Colilia, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii. După slujbă toți credincioșii prezenți se vor putea închina în Sfântul Altar. Tot sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 17.00, Ierarhul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica „Sfântul Andrei” din Constanța, prilej cu care, la această parohie, va instala un nou preot. Duminică, 22 noiembrie, începând cu ora 9.00, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.