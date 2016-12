Întorsătură de destin pentru o elevă a Liceului "Traian"

- Cred că sunt o norocoasă, pentru că părinții îmi valorifică visele, iar profesorii au înțeles importanța pe care acest domeniu o are în viața mea. Nu se pot compara situațiile în care am luat premiul special al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj la Olimpiada Națională de Istorie, cu faptul că sunt una dintre finaliștii Galei Naționale a Voluntarului. Sunt două componente care mă ajută să devin cea mai bună versiune a mea, una completă și unică, însă trebuie să recunosc că ceea ce mi se pare de departe cel mai lăudabil lucru este faptul că există astfel de ini-țiative care promovează acțiunile civice și comportamentele responsabile, care stabilesc voluntariatul ca o performanță, ca un stil de viață, alături de alte sporturi și discipline.- Prin clasa a VI-a o colegă de la clasa a VIII-a a venit și ne-a prezentat un proiect de voluntariat intitulat „Să învățăm să ne jucăm”, prin intermediul căruia urmam un curs, ca, mai apoi, să devenim voluntari. M-a convins, deși eram o tipă introvertită, empatică, dar puțin comunicativă. A fost o întorsătură de destin pentru tot parcursul meu ulterior. Nu sunt un om al sfaturilor, nici pe departe, însă mereu am avut convin-gerea că putem învăța din experiențele altora și pot spune că este minunat să poți inspira oamenii în virtutea binelui, așa cum și eu am fost moti-vată.- În momentul în care a trebuit să fiu singură trainer într-o tabără de cinci zile, în care făceam diferite activități cu grupuri de 15-20 de copii. Am simțit în acel moment cât de importanți sunt oamenii cu care lucrez, nu atât colegul de grupă, cât oamenii participanți, și cât pot aduce ei plus valoare. Chiar era un moment în care eram suprasaturată de cursuri și de activități de voluntariat în care făceam același lucru, așa încât am simțit că s-a aprins un beculeț. M-am bucurat să văd cât de bine se descurcă și că de fapt ei sunt baza în orice activitate, nu neapărat facilitatorul sau formatorul.- Foarte mult. Dacă școala e per-formanța în materii la Istorie sau Ro-mână, spre exemplu, voluntariatul con-stituie performanța în viață. Comportamentul proactiv este lucrul care face diferența în lume. Nu este vorba, conform concepției populare, doar despre a face strângeri de fonduri sau despre a avea un program presta-bilit dedicat întrajutorării, ci în special înseamnă să fii în permanență conectat cu lumea și să acționezi ca atare - să te implici în acțiuni civice și să fii util celor din jurul tău.- Spre exemplu, în contextul unui examen sau al unui interviu, cu siguranță avantajul va fi de partea celui care are un bun management al emoțiilor și al timpului, cel care reușește să comunice idei calitative și să fie vizionar, și nu în ultimul rând să empatizeze cu problema abordată.- Deschideți ochii și vedeți oportunitățile! Așa că faceți voluntariat, învățați, scrieți, cântați, faceți actorie, încercați să vă hrăniți sufletul și să acumulați cunoștinte în același timp!