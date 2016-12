„Întoarcerea“ – un spectacol de genul „one woman show“

Ştire online publicată Joi, 23 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În a treia zi de Paște, la Casa de Cultură, s-a desfășurat spectacolul „Întoarcerea”, realizat și interpretat de Doris Ciortan. „Întoarcerea” s-a arătat publicului precum un exercițiu creativ de poezie - mișcare - proiecție video susținut de un singur om. „Întoarcerea” poate fi considerat un experiment reușit deoarece a avut elementele necesare: texte excelente (Marin Sorescu – „Am văzut lumină”, Zaharia Stancu – „Fericirea”, Neal Donald Walsh – „Interviu cu Dumnezeu”), muzica bine aleasă (Secret Garden, Hans Zimmer, Graham Preskett, Stevie Wonder), o idee generală extrem de generoasă (totodată periculoasă în generozitatea ei) - Binele și Răul - și o interpretare făcută învolburat, într-un aparent derapaj între cele două extreme, dar cu tangență directă cu publicul. Ideea spectacolului a fost una mai mult decât complicată: nașterea Îngerului care se vede pus față în față cu lumea așa cum e ea – cu frumusețea cumplită a venirii pe lume, cu violuri, cu copii schingiuiți, cu dragostea gingașă și trecerea norilor, cu războaie care lasă părinți fără copii și foametea care ucide, cu flori, cu muzică, cu traficanți de organe care nu iartă nici copiii. Îngerul vede toate acestea, simte frumusețea și durerea și lupta între acestea începe… Mulți dintre cei prezenți în sală, în număr mare având în vedere că pe afiș nu se aflau nume celebre, au fost surprinși de stăpânirea tinerei care, mai bine de ora, a recitat și s-a mișcat într-un fel de balet-dans-gimnastică fără să aibă vreo ezitare, rupere de ritm sau nesincronizare. Tânăra studentă la Teatru, eleva Maiei Morgenstern, a demonstrat că încă mai există „nebuni frumoși”… și furioși care trăiesc starea de artă teatrală precum evadarea din propriul turn al trupului și minții. Doris Ciortan este o tânără care a dovedit că are potențial să devină o actriță cu perspective variate de abordare a genurilor – dramă, comedie, revistă etc. Iar dacă va avea și un strop de noroc, nu peste foarte mulți ani o vom putea vedea pe scenă în spectacole de amploare, alături de actorii de primă linie a artei teatrale românești. Mirela COMAN