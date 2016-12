Interviu cu prof. univ. dr. ing. Eden Mamut despre Lucrările Conferinţei Internaţionale de Cooperare Inter-Universitară în zona Mării Negre

Interviu cu prof. univ. dr. ing. Eden Mamut despre Lucrările Conferinței Internaționale de Cooperare Inter-Universitară în zona Mării Negre

Ştire online publicată Miercuri, 28 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 22-23 octombrie s-a desfășurat Conferința Internațională de Cooperare Inter-Universitară în zona Mării Negre, eveniment înscris în programul oficial a manifestărilor organizate în programul Președinției României la Organizația Cooperării Economice la Marea Neagră - OCEMN.La conferință au participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din Albania, Bulgaria, Georgia, Grecia, România, Rusia și Ucraina. Din România, au participat rectori și pro-rectori de la universități din București, Constanța, Craiova și Sibiu, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai autorităților locale și reprezentanți ai comunității de afaceri.Programul Conferinței a inclus vizite la Platforma Măgurele pentru o întâlnire de lucru cu echipa de implementare a proiectului Extreme Light Infrastructure - ELI și la Murighiol pentru o sesiune de lucru cu echipa de pregătire a proiectului DANUBIUS - Centru de Studii Avansate pentru macrosisteme ecologice la interfața dintre râuri și mări.Pentru o sinteză a rezultatelor dezbaterilor prilejuite de lucrările Conferinței, am solicitat un interviu prof. univ. dr. ing. Eden Mamut, Secretarul General al Rețelei Universităților de la Marea Neagră.- Stimate dle profesor, în ce a constat importanța acestui eveniment?- După cum probabil cunoașteți, Organizația Cooperării Economice de la Marea Neagră reprezintă o structură internațională de cooperare cu o importantă vizibilitate la nivel regional și internațional. Pe durata mandatului Președinției României, se află în derulare o serie de activități care au ca scop o relansare a implicării organizației în procesul de deblocare a relațiilor dintre țările din această zonă și dacă veți vizita pagina calendarului de evenimente o să constatați o activitate foarte intensă. În acest context, includerea unui eveniment organizat de Rețeaua Universităților de la Marea Neagră - RUMN în programul oficial, reprezintă o recunoaștere a potențialului pe care îl are cooperarea interuniversitară pentru relansarea contactelor din regiune.Sunt foarte multe semnale că în regiune există o opțiune clară pentru relansarea dialogului între părți și în acest sens mi se pare remarcabil apelul pe care Alexandru Ene, director pentru Cooperare Regională din cadrul MAE, l-a lansat în deschiderea lucrărilor Conferinței găzduite de Universitatea din București, către comunitatea academică, de a veni cu propuneri concrete de teme, subiecte și abordări care să sprijine dialogul din Regiunea Mării Negre și în acest fel să crească nivelul de competență și creativitate al dezbaterilor din regiune.- Și care a fost răspunsul universitarilor prezenți la eveniment?- În primul rând, aș remarca discursul prof. Serghei Bielykov, Rectorul Universității Tehnice din Zaporojie, care, în numele rectorilor Universităților din Ucraina, a evocat dificultățile cu care se confruntă comunitatea academică din această țară, a implicațiilor grave, pe multiple planuri pe care conflictul din Crimeea și din estul Ucrainei le au asupra societății în ansamblu și asupra sectorului de educație. Apelul domniei sale a fost către factorii de decizie de la cel mai înalt nivel că este fundamental să se adopte o atitudine favorabilă dialogului care să permită reluarea contactelor dintre instituțiile de învățământ superior din regiune.Ulterior, pe parcursul celor două zile de dezbateri, s-au evaluat temele de interes comun pentru universitățile din regiune și au fost evocate preocupările în direcția consolidării managementului universitar pentru orientarea către cerințele reale ale societății, administrarea adecvată a infrastructurii universitare, atragerea de cadre didactice de mare valoare și gestionarea activelor fixe și circulante pentru asigurarea de resurse care să permită realizarea unui învățământ de foarte înaltă performanță. S-a remarcat similaritatea problemelor cu care se confruntă universitățile din regiune și au fost identificate o serie de complementarități.în discursul rostit la sesiunea finala a conferinței, Kristina Malimon, director pentru relații internaționale în Ministerul Educației din Federația Rusă, și-a exprimat gratitudinea pentru atmosfera de prietenie și ospitalitate care a fost asigurată de către organizatori și care i-au permis să-și formuleze convingerea că un astfel de dialog trebuie să fie continuat. În acest sens, domnia sa s-a angajat că va face demersuri pentru ca pe parcursul Președinției Ruse la OCEMN, care va începe de la 1 ianuarie 2016, să fie organizate întâlniri similare care să contribuie la materializarea propunerilor avansate în cadrul dezbaterilor.- Care este rolul pe care poate să-l aibă comunitatea universitară din România în cadrul cooperării din zona Mării Negre?- Programul Conferinței a inclus o vizită la Măgurele și o întâlnire cu acad. Nicolae Zamfir, coordonatorul proiectului ELI care va permite realizarea celei mai importante facilități de cercetare din România cu o investiție inițială de 300 mil. euro. Începând cu anul 2020, această infrastructură va putea oferi unui număr de peste 3.000 de cadre didactice, cercetători și studenți doctoranzi să deruleze activități de cercetare în domenii de frontieră. Pe baza dezbaterilor de la această întâlnire de lucru, am convenit ca RUMN să semneze un memorandum de colaborare cu echipa de proiect pentru a forma un consorțiu de universități din țările membre OCEMN care să beneficieze de acces la facilitățile viitorului Centru de Cercetare.Vizita efectuată la Murighiol, pentru a cunoaște dotările primului modul de laborator al viitorului centru DANUBIUS, a oferit un cadru pentru discuții și schimb de opinii asupra modului în care universitățile din regiune pot contribui la sprijinirea proiectului în vederea obținerii finanțării și ulterior la dezvoltarea de proiecte de cercetare folosind ca laborator un ecosistem unic în lume - Delta Dunării. Împreună cu echipa de cercetători de la INCD Științe Biologice, am convenit ca RUMN să se alăture consorțiului care pregătește propunerea de proiect.Sunt două exemple care ilustrează oportunitățile care se deschid pentru ca România să devină o destinație de mare interes pentru cercetători din toată lumea, dar în primul rând din regiune. În același timp, aceste exemple scot în evidență importantele provocări pentru universitățile din România pentru a se restructura și a se angaja în promovarea performanței, a unui climat bazat pe meritocrație care să permită atragerea de tineri talentați și ambițioși, dedicați pentru cercetarea de frontieră și în acest fel, să poată fi valorificate aceste oportunități probabil unice în toată istoria de până acum a țării noastre.- V-aș ruga să încheiați cu exemplificarea a trei propuneri care s-au formulat la această Conferință și să ne prezentați cum se vor continua în perioada următoare?- La sesiunea dedicată cooperării dintre Universități și comunitățile socioeconomice, Marian Iordache, primarul Municipiului Medgidia, a prezentat proiectul Parcului Industrial de la Medgidia cu propunerea ca acest proiect să constituie un model de colaborare între autoritățile locale și universitățile din regiune. Reprezentanții universităților din Salonic și Patras, s-au oferit să faciliteze contacte cu organizații similare din Grecia pentru a studia experiența acestora. RUMN s-a angajat să promoveze acest proiect la lucrările celui de-al patrulea Forum al Organizațiilor Partenere la Strategia Dunării care va avea loc la Ulm, Germania.Iuliean Hornet, președintele Clusterului MEDGreen specializat în ecotehnologii și surse alternative de energie, a prezentat experiența acumulată în organizarea acestui cadru de colaborare pentru dezvoltarea de proiecte inovative. Clusterul MEDGreen va dezvolta în perioada următoare un proiect de realizare a unui centru de cercetare care va fi pus la dispoziția întreprinderilor inovative din regiune. Proiectul va fi promovat în cadrul unui Seminar ce va fi organizat la Bruxelles, la Parlamentul European, la data de 30 noiembrie, cu participarea membrilor Comisiei Europene. Demersul are ca scop integrarea Clusterului MEDGreen în platformele tehnologice europene de profil.Prof. George Angelopoulos, prorectorul Universității din Patras, a propus definirea unui model de universitate sustenabilă care să fie un referențial pentru administrarea resurselor din cadrul unei Universități, pentru conservarea energiei, managementului deșeurilor și al minimizării impactului ecologic asupra mediului înconjurător. În acest fel, studenții vor putea înțelege de pe băncile școlii, modul în care principiile dezvoltării durabile sunt aplicate și vor putea fi educați în spiritul protejării mediului înconjurător și al utilizării raționale a resurselor. Propunerea va fi inclusă în rezoluția finala a Conferinței care va fi examinată în Consiliul Reprezentanților țărilor membre OCEMN și apoi se va formula o recomandare care să fie propusă pentru adoptare către Consiliul Miniștrilor de Externe ale țărilor membre OCEMN la reuniunea din luna decembrie de la București.- Vă mulțumim pentru informații și vă urăm mult succes!