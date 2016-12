Interesant! Liderii elevilor vor testare naţională în clasa a X-a

Interesant! Liderii elevilor vor testare națională în clasa a X-a

Dezbaterea publică pe marginea celor trei variante de plan cadru propuse pentru învățământul gimnazial se apropie de final.Ieri, Consiliul Național al Elevilor și-a făcut public punctul de vedere, printr-o rezoluție care a avut în vedere faptul că analfabetismul în rândul elevilor este de 6% și în creștere, analfabetismul funcțional este de 42%, iar rata de părăsire timpurie a școlilor este de 17%, fiind în creștere cu precădere între învățământul gimnazial și liceal.Liderii elevilor consideră nepotrivite propunerile de plan-cadru, având în vedere faptul că niciuna dintre acestea nu vine în întâmpinarea nevoilor și cerințelor actuale ale elevilor. Ei propun implementarea în regim de urgență a unui program la nivel național de formare continuă a cadrelor didactice astfel încât acestea să poată implementa cu eficiență maximă curriculumul adaptat noilor planuri-cadru.De asemenea, propun reorganizarea structurii anilor de studiu, așa cum prevedea inițial proiectul de lege a educației naționale, prin trecerea clasei a IX-a la gimnaziu, astfel încât învățământul obligatoriu de 10 clase să fie format din cinci clase primare (clasa zero, clasele I-IV) și cinci clase gimnaziale (clasele V-IX). La sfârșitul celor 10 ani de învățământ obligatoriu, elevii să susțină un test național care să evalueze suma de competențe dobândite în cadrul anilor de studiu.În acest sens, planul-cadru ar trebui să aibă în vedere propunerea de includere a clasei a IX-a în cadrul învățământului gimnazial.„Astfel, propunem ca evaluarea să fie formată din mai multe probe pe parcursul mai multor zile; evaluarea să abordeze atât latura teoretică, cât și pe cea practică prin diferite etape ale procesului de evaluare; în majoritatea cazurilor, acolo unde se poate, testele să fie aplicate sub formă de grilă, iar rezultate să fie exprimate sub formă de nivel de competențe, prezentate defalcat”.De asemenea, învățământul liceal: teoretic, tehnologic sau vocațional ar trebui să aibă o durată de trei ani, în urma căreia elevii să poată intra în câmpul muncii, obținând calificarea sau conti-nuând cu studiile universitare. Mai mult decât atât, trebuie luat în considerare faptul că, din 2020, învățământul devine obligatoriu pentru 13 clase (0-XII).Liderii mai solicită implementarea în regim de urgență a unui program național pentru consilierea elevilor din învățământul gimnazial și, totodată, creșterea numărului de consilieri psihopedagogici raportat la numărul de elevi.„De asemenea, încurajăm creșterea numărului de ore de sport la 3 ore pe săptămână”, se mai arată în finalul rezoluției CNE.Pe site-ul cugetliber.ro, puteți găsi planul cadru propus de Consiliul Național al Elevilor.