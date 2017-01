Inspirat de Queen, coregraful Călin Hanţiu revine cu spectacolul „Cavalerii mesei rotunde“

Inspirat de Queen, coregraful Călin Hanțiu revine cu spectacolul „Cavalerii mesei rotunde“

Vineri, 11 iunie, ora 19, constăn-țenii sunt invitați la o nouă premieră a Teatrului de Stat, „Cavalerii mesei rotunde”, un spectacol de teatru-dans montat de Călin Hanțiu în 2008 sub titlul „Legendele mesei rotunde” și dezvoltat, acum, într-un alt concept. Cu acest prilej, în foaierul teatrului a avut loc, ieri, o conferință de presă la care au participat secretarul literar Anaid Tavitian, realizatoarea costumelor, Marcela Cuzic, regizorul și coregraful spectacolului, Călin Hanțiu și directorul instituției, Virgil Iosif. Punerea în scenă a celebrei legende britanice s-a născut în mintea lui Călin Hanțiu acum 30 de ani, când studia coregrafia la Cluj și auzea tema melodică a regelui Arthur. „Tânăr fiind, îmi spuneam: «uite ce temă bună de spectacol!»”, își amintește Călin Hanțiu. După 30 de ani, a reușit să pună în practică această idee, atunci când s-a îndreptat de la balet către teatrul de dramă. Astfel, în 2008 realizează spectacolul „Legendele mesei rotunde”, care cuprinde atât mișcare, cât și text, montare prezentată în premieră la Cazinoul din Mamaia. A urmat, apoi, un turneu la Brașov, fapt care a trezit interesul Teatrului de Stat de a avea producția în repertoriu, drept pentru care Călin Hanțiu a fost provocat să continue spectacolul din 2008. A urmat o perioadă de o jumătate de an, timp în care artistul a căutat febril ideea care îi va continua spectacolul. Scânteia s-a declanșat într-o dimineață în care asculta piesa „Innuendo” a trupei Queen. Astfel, regizorul a decis să se axeze doar pe partea vizuală, dând exclusivitate imaginii și eliminând textul, deși ar fi dorit să accentueze și verbal personajul Doamna Lacului: „Am și vrut ca Doamna Lacului să fie interpretată de o actriță, mă gândisem la Georgiana Mazilescu, pentru că are o stare dramatică extraordinară, dar nu am găsit niște scrieri care să mă apropie de acea perioadă. Ar fi trebuit să-mi scrie cineva un text, dar n-am prea știut către cine să mă îndrept. În teatru, însă, nu e neapărat nevoie să existe text, ci expresivitate. Limba nevorbită a balerinilor, în orice formă de expresie a dansului, trebuie să exprime către spectator stilul, gândirea”, susține Călin Hanțiu. Marcela Cuzic a încercat să păstreze spiritul legendei medievale, imprimând, totodată, contemporanul în creațiile sale: „În ceea ce privește costumele cavalerilor, am păstrat armura, însă numai ca idee, am sugerat doar acest tip de vesti-mentație”, a spus designerul. Publicul va putea vedea cum un spectacol de 40 de minute, așa cum a fost gândit în 2008, a fost continuat și transformat într-o reprezentație de o oră și zece minute de dans, în interpretarea corpului de balet al teatrului, precum și a studenților Facultății de Artă, secția Teatru a Universității „Ovidius” și a elevilor din Constanța și Năvodari: Theodora Spirescu, Andreea Țuțui, Mădălina Stahei, Mădălina Radu, Daniela Gârbăcea, Oana Moisuc, Ionuț Buruiană, Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan,Tiberius Stanciu, George Tudor, George Jurubiță, Adina Larisa Alexandrescu, Oana Moisuc, Magda Kastal, Valentina Păduraru și Oana Pencea. Spectacolul va putea fi vizionat și sâmbătă, 12 iunie, de la ora 19.