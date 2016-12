Inspectorul şcolar general avertizează părinţii: Aveţi grijă la ce grădiniţe private vă daţi copiii!

Inspectorul școlar general avertizează părinții: Aveți grijă la ce grădinițe private vă dați copiii!

Înscrierea copiilor în grădinițe a creat, an de an, multă vâlvă în rândul părinților constănțeni temători că nu vor reuși să-și înscrie copilul la unitatea de învățământ pe care și-au dorit-o, în cele mai multe cazuri la recomandarea cunoscuților.De altfel, și directoarele multor unități ne-au declarat că se află în fața unui val de solicitări cu mult înainte de a debuta această etapă a înscrierilor propriu-zise și tocmai de aceea consideră salutară inițiativa introducerii înscrierii on-line, de aceeași manieră ca și în cazul înscrierilor la clasa pregătitoare.Inspectoratul Școlar Județean Constanța a făcut publică situația locurilor neocupate pentru înscrierea la grădiniță. Dacă despre grupele mici nou înființate am mai relatat, trebuie adăugat că marea majoritate a grădinițelor au mai rămas cu locuri libere și în urma reînscrierilor la grupele mare și mijlocie.Pe site-ul „Cuget Liber” găsiți, spre consultare, lista completă a locurilor rămase neocupate după prima etapă, atât în unitățile de stat, cât și în cele private.Nu orice „grădiniță“ este unitate școlarăDin totalul celor 230 de unități de învățământ preșcolar din municipiul Constanța, 61 sunt instituții private, aflate în rețeaua școlară a ISJ Constanța.Și pentru că au existat reclamații, în ultima perioadă, legate de serviciile pe care le oferă unele așa-zis grădinițe, prof. Gabriela Bucovală, inspector școlar general, îi atenționează pe părinții constănțeni că nu orice unitate pe care scrie „Grădiniță” este și unitate de învățământ preuniversitar.„Și poate că se ajunge aici pentru că această denumire de grădiniță nu este protejată de lege. Dacă este vorba de societăți comerciale, care își iau cu de la sine putere titlul de grădiniță, pot să vă spun că noi nu avem niciun fel de autoritate asupra acestora. O instituție de învățământ ca să intre în rețeaua școlară are nevoie măcar de autorizare provizorie din partea ARACIP. În aceeași categorie intră unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Tot ce are autorizare provizorie sau acreditare se află în rețeaua noastră, publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Sfatul nostru pentru părinții care doresc să-și înscrie copiii într-o unitate de învățământ preșcolar, primar sau de alt nivel, particulară, este să solicite în momentul înscrierii autorizare sau acreditare din partea ARACIP în baza căreia acea unitate funcționează”, a mai adăugat același „general”.Reamintim că până pe data de 10 iunie, se procesează cererile de înscriere ale copiilor în învățământul preșcolar în cadrul primei etape.