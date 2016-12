Inspectorul general Zoia Bucovală face prima "victimă". A demis-o pe directoarea de la Valu

10

JOS STAN!

Eu m-am decis! Ca STAN a primit scoala-jucarie pe viata am aflat abia acum, dupa ce toate abuzurile acestei creaturi malefice cu chip de om le-am tot reclamat pe unde am crezut ca vom fi luati in seama (ISJ, Ministrul Educatiei, Corpul de Control al Ministrului Educatiei) s-au intors impotriva noastra si i-au intarit acesteia si mai mult pozitia la nivelul Republicii Mazare. Ba mai mult, da cu ura cum ar da cu biciul, in stanga si-n dreapta, lovind pe cine se nimereste. De un lucru sunt sigur: la 28, adevarul este intotdeauna de partea lui STAN, orice actiune abuziva a lui STAN indreptata impotriva noastra este justificata si periata de toti meniti sa ia masuri, coafand in asa fel situatia ca, pana in final, noi suntem cei vinovati! Vinovati ca existam in scoala aceasta, vinovati ca putem mai mult ca STAN, vinovati ca vrem rezultate si performanta, vinovati ca mai suntem si noi apreciati de elevi si de parinti, vinovati ca mergem pe hol, vinovati ca incercam sa respiram acelasi aer cu STAN. Toate demersurile noastre ne-au aratat directia pe care s-o urmam: sa plecam noi, sa eliberam calea lui STAN si posturile, daca ne dorim binele, atat pe plan psihic, cat si profesional. Asa ca m-am decis: imi doresc binele, dar nu cum o faceam acum un an cand am indraznit sa reclamam abuzurile lui STAN pe unde am considerat, sperand ca scoala si activitatea noastra va reintra in starea de normalitate pe care voi, multi din cititori nu o puteti percepe. In acest moment, sa ne dorim binele inseamna sa reusim ca, in cel mai scurt timp, sa plecam din aceasta scoala, inainte de a ne lovi biciul lui STAN cu vreo noua sanctiune, vreo suspendare de contract de munca, vreo reziliere a acestuia sau ce-i mai permite imaginatia lui STAN sa puna in aplicare pe noi. Draga doamna prof. dr. STAN, ne cerem scuze ca existam, promitem ca incercam sa nu va mai afectam auzul si vazul cu prezenta noastra. Si noi avem regrete mari: ca am avut nesansa sa va cunoastem, ca va credeti Dumnezeul tuturor si incercati sa ne decideti soarta. Perioada petrecuta cu dumneavoastra in scoala este de pericol maxim, o putem considera o cumpana in astrograma noastra profesionala si personala. Daca trecem peste raul acesta, de a supravietui cu dumneavoastra in scoala, vom trai fericiti mult timp si speram sa putem trece peste trauma de a va fi cunoscut si de a supravietui tuturor rautatilor pe care nu va obositi sa ni le faceti! Sunteti diabolica, doar infatisarea este de om, aveti suflet de bestie si o gandire malefica!