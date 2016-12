Inspectorul general Răducu Popescu, în căutare de noi directori de şcoli şi licee

6

competenta contra politica

Daca se poate, am intreba si noi Inspectorul General, de ce la Sacele a fost demis din functia de director domnul profesor Tuca Stefan si a fost numit "pensionarul" profesorul Remescu Gavrila. Se stie ca iese la pensie la sfarsitul anului si a fost demis dupa ce in urma cu 3-4 ani a batut o copila in scoala. Sau domnul Remescu a fost numit pentru ca este varul primarului si presedintele organizatiei PNL Sacele Daca nu poate domnul Inspector General, am ruga ziarul Cuget liber sa faca o ancheta pe acest subiect, cum un profesor bataus mai poate fi numit director in prag de pensionare