Un fost director de școală acuză:

„Inspectorul general mă înfurie că nu ne sprijină!“

Articolul de față a fost generat de o scrisoare impresionantă primită pe adresa redacției, prin care o educatoare de la grădinița din Castelu solicita sprijinul inspectorului general Răducu Popescu pentru a continua un proiect ai cărui beneficiari principali sunt copiii de etnie romă din localitateÎn anul școlar 2007-2008, la Școala din Castelu a fost demarat un parteneriat cu o foarte cunoscută asociație, Ovidiu Ro, al cărei fondator este Leslie Hawke, mama celebrului actor Ethan Hawke, prin care s-a urmărit apropierea de educație a copiilor de etnie romă. După doi ani de derulare a campaniei „Școala te face mare!”, inițiatorii - Asociația Ovidiu Ro, au constatat că ar fi necesară o schimbare de „optică”, întrucât era tardivă aducerea copiilor de 11 ani în clasa I, așa încât a luat naștere proiectul „Fiecare copil în grădiniță”. Cei patru parteneri aveau atribuții clare: Primăria Castelu se angaja să pună la dispoziție un asistent social și să asigure îmbrăcăminte și încălțăminte toamna și primăvara pentru viitorii preșcolari, școala punea la dispoziție cadrul didactic, Inspectoratul Școlar Județean Constanța sprijinea cu deciziile de numire a cadrelor didactice, iar Asociația Ovidiu Ro monitoriza, prin intermediul cadrelor didactice, zilnic, „fără vrăjeală românească”, pre-zența zi de zi la grădiniță a copiilor, pentru ale căror familii oferea tichete sociale în valoare de 50 lei, plus rechizite aduse de la Școala Ame-ricană din Capitală.Cea care în anul 2007 reușea să aducă acest proiect în Școala din Castelu este Antoaneta Prodan, fostul director al școlii din Castelu. Ieri era revoltată peste măsură pentru că toată munca ei, care începuse să dea roade, în sensul că acei preșcolari de etnie romă începuseră să prindă drag de educație, se duce de râpă pentru faptul că educatoarele au solicitat pentru noul an școlar o suplimentare a remunerației. „De când s-a renunțat la proiect, în loc de 120 de preșcolari câți veneau la grădinița din Castelu, acum dacă mai vin 60. După-amiaza cele trei educatoare vin doar să semneze condica și pleacă. Precedentul a fost creat la începutul proiectului «Școala te face mare», când a existat un after school pentru care învățătoa-rele au primit bani su-plimentari, dar acum aceste educatoare de la grădiniță nu fac nimic în plus! Nu mă așteptam să nu gă-sesc sprijin la Inspec-toratul Școlar Jude-țean Constanța. Mă înfurie foarte tare că inspectorul general nu ne sprijină. În cazul de evacuare petrecut la Eforie, Ecaterina Andronescu făcea apel la orga-nizații neguvernamentale să sprijine aducerea copiilor romi în școală, dar totul rămâne la nivel de ipocrizie”. Contactat, prof. dr. Răducu Popescu, inspector general, declara că la sediul ISJ Constanța a avut loc o discuție la care au participat circa 10 persoane din Castelu, în frunte cu prof. Ion Denys Ciorogaru, fost director al Școlii din Nisipari, actualmente director la Școala nr. 16 „Ciprian Porumbescu”. „Am înțeles că eforturile cadrelor di-dactice nu se regăsesc în rezultatele urmărite, motiv pentru care nu se mai justifică existența acestui parteneriat. Dar ca să nu mai existe dubii și interpretări, luați legătura cu directorul Școlii 16", ne-a îndrumat „generalul”. Fostul director al școlii din Nisipari, prof. Ciorogaru, afirmă că a preluat acest proiect pe care a dorit să-l implementeze și în anul școlar 2012-2013, cu toate că educatoarele afirmau că sunt forțate să facă lucruri în plus. „Pentru că la 31 august parteneriatul a încetat, am suspus prelungirea lui în consiliul profesoral al școlii din Nisipari, dar cadrele didactice au refuzat să mai continue. M-aș fi bucurat ca părinții să primească acei bani, dar nu să fie stresați profesorii. Consider că am făcut o alegere bună pentru colegii mei. Știu că la Castelu este o comu-nitate mai mare de romi și este altă situație!”, afirmă Ciorogaru.„Noi toți știm că ajutorul oferit de Asociația OvidiuRo (OVR), prin programul «Fiecare Copil în Grădiniță», este, în prezent, singurul ajutor pentru preșcolarii din localitate. (…) În opinia mea, avantajele derulării în continuare a proiectului de parteneriat sunt: faptul că oferă copiilor șansa de a avea acces la educație; prezența este garantată și monito-rizată corect; se efectuează responsa-bilizarea părinților și prezența lor în grădiniță - se acordă tichete doar acelora care au fost prezenți o dată pe lună la activitățile de la «Ziua părinților» și de cinci ori pe an ca «părinte de serviciu» la clasă; OVR asigură materialele necesare pentru fiecare copil din proiect; se oferă îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru fiecare copil din proiect - în cadrul parteneriatului cu OVR, Primăria Castelu asigură aceste ajutoare; gustările acordate zilnic la grădiniță -condiționate de prezență - poate e de necrezut, dar pentru mulți dintre acești copii constituie singura hrană, pentru o zi întreagă; asistența oferită de ajutorul de educator-translator de limbă turcă, cu funcția de mediator școlar în proiectul FCG. Păstrându-mi cu fermitate poziția, am devenit o neîn-țeleasă și am fost etichetată drept «iubitoare de romi». Colegilor mei li se pare ciudat că deși nu locuiesc în Castelu, nu sunt de etnie romă și nici de religie musulmană, continui totuși să apăr interesele acestor copii. Am fost acuzată de lipsă de colegialitate și spirit de echipă și suspectată c-aș avea interese ascunse din cauza opiniei mele”.